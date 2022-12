Există viață și după “eurofantasticul” lui Gigi Becali. Raluca Macovei, aparitie-beton cu o ținută de 15.000 €

Raluca Macovei “înflorește” pe zi ce trece! Și se simte perfect după tulburătoarea despărțire de Adrian Neaga, care a uimit lumea mondenă. CANCAN.RO a întâlnit-o la mall Băneasca în formă maximă, cu haine și accesorii de mii de euro. A “colindat” magazinele și s-a relaxat cum a știut mai bine. Viața, clar, merge înainte! Site-ul nr. 1 din România vă prezintă, în exclusivitate, imaginile de colecție.

Raluca Macovei este, clar, genul de femeie care cu greu poate fi doborâtă. Chiar înainte de intrarea în noul an a pus punct poveștii de iubire pe care o trăia cu Adrian Neaga și a ales să-și reîncarce bateriile la mall. Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Gândul că va petrece Revelionul fără partener oficial nu o sperie, ba din contră.

(VEZI AICI: EX-FOTBALISTUL LUI GIGI BECALI ESTE TATĂL SECRET AL GEMENILOR VEDETEI?! “FIȚI ATENȚI LA ASEMĂNARE”)

Accesorii de lux: ceas Givenchy și geantă Louis Vuitton

Acum că este singură are toate motivele să fie super elegantă și să-i facă pe bărbați să o admire. Potrivit imaginilor realizate de CANCAN.RO, Raluca Macovei a apărut în mall cu un ceas Givenchy cu diamante și safire care valorează nu mai puțin de 7.000 de euro. Bijuteria a “asortat-o” cu o geantă Louis Vuitton care costă “doar” 3.000 de euro, dar și cu o pereche de adidași Dolce & Gabbana, de 700 de euro. Bani, nenicule! Toate originale, “de la mama lor”. În total deja aproape 11.000 de euro!

Raluca Macovei a impresionat inclusiv cu costumul Armani pe care a plătit nu mai puțin de 1.000 de euro, șepcuța de la Tommy Hilfiger, dar și cu bijuteriile de la gât, ambele cu diamant, de 3.000 de euro. Un calcul simplu arată că vedeta a avut o apariție-beton cu o ținută de nu mai puțin de 15.000 de euro! Există, clar, viață și după “eurofantasticul” lui Gigi Becali.

(NU RATA: DETALII NEȘTIUTE DESPRE SARCINA RALUCĂI MACOVEI: ”EU ȘTIU CĂ NU PĂȚESC NIMIC PENTRU CĂ…”)

Ex-partenera lui Adrian Neaga a fost super relaxată și a vizitat mai multe magazine. Pentru că, vorba aia, suntem în “luna cadourilor” și fiecare merită o mica atenție. În mall, în primă fază a intrat la o parfumerie. A urmat un mic ocol pe la Victoria’s Secret, după care vizita într-un magazin cu haine, unde a probat câteva articole. În final, și-a cumpărat două înghețate, a plătit parcarea și s-a retras acasă.

A anunțat despărțirea pe rețelele sociale

Raluca Macovei a anunțat despărțirea de Adrian Neaga pe rețelele sociale. Cei doi erau împreună de mai bine de șapte ani și au împreună doi copii. S-au căsătorit anul trecut, în mare secret.

“Se încheie pentru mine mai repede un an… un an ce a fost cu bune și rele, dar care nu m-a schimbat ca om deloc… Spre bucuria unora care abia așteaptă, anunț că s-au încheiat 7 ani de relație, din care sunt fericită că am rămas cu doi îngerași frumoși! Vă doresc un an nou liniștit alături de toți cei dragi!”, a fost mesajul făcut public de Raluca Macovei.