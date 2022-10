Experiența lui George Baltă, fostul rugbyst care a paralizat de la piept în jos, în urma unui meci. Ce a pățit când a plecat din Piața Victoriei spre casă, în scaunul cu rotile

Viața în Capitală poate fi o adevărată provocare. Fostul rugbyst George Baltă a expus, pe rețelele de socializare, o problemă pe care a întâmpinat-o, recent, în societatea bucureșteană, în drum spre casă.

George Baltă este un fost rugbyst care, la vârsta de 20 de ani, a rămas paralizat de la piept în jos, în urma unui meci de pregătire. Bărbatul în vârstă de 36 de ani a suferit un accident cumplit în luna martie a anului 2006. La momentul respectiv, George a fost diagnosticat cu traumatism vertebro-medular cervical și luxaţie anterioară bilaterală C6-C7. De atunci, viața i s-a schimbat complet.

Fostul rugbyst George Baltă a explicat ce situații a întâmpinat în drumul spre casă

Recent, din dorința de a face un experiment social, tânărul a dorit să plece din Piața Victoriei spre casă, în Pantelimon, în scaunul cu rotile. Pe rețelele de socializare, fostul rugbyst a explicat ce a sesizat în ziua respectivă.

„Am făcut ieri un exercițiu. Am încercat să plec din piața Victoriei spre casă, în zona Pantelimon cu transportul public. Știu, sunt un nebun care încearcă să golească un ocean cu o cană 🤷🏻‍😂

Primul transport pe care l-am încercat a fost tramvaiul, domnul vatman nici măcar nu a sinchisit să coboare, să-mi dea un sfat, mi-a spus că pe linia aia nu există tramvai adaptat. Am încercat să traversez jumătate de piață să ajung la un autobuz, fără ajutor să urc bordurile nu aș fi reușit, decât dacă aș fi luat-o printre mașini.

Am ajuns în stație și primul șofer de autobuz a avut aceeași atitudine, nu a coborât. L-am așteptat pe următorul și, de data asta, șoferul a tras autobuzul aproape de trotuar astfel încât rampa să pice pe trotuar că să pot urca ușor, chiar m-a și ajutat. Mulțumesc, domnule!

Am încercat și metroul. După ce am coborât, am ajuns în fața unui elevator cu centrul de comandă pus d-an *****, foarte sus ca să-l pot acționa. A venit un domn de la pază care mi-a explicat cum funcționează și care mi-a spus că el nu are voie să mă ajute 🤷🏻‍. Zic ok, dar știți cumva dacă pot ajunge în Pantelimon? Mi-a răspuns că stația de acolo nu are lift. MINUNAT 🙄

Ce îmi doresc să înțelegeți voi, toți, este că rampele, bordurile, lifturile nu facilitează doar persoanele cu dizabilități . Ele sunt de mare ajutor și mamelor cu copii mici și bătrânilor, celor care au o dificultate de deplasare temporară”, este mesajul scris de George Baltă pe Facebook.

La o scurtă analiză a hărții Bucureștiului, de la Piața Victoriei până în cartierul Pantelimon, zona Parcului Morarilor, ar fi o distanță de zece kilometri. Iar, în condițiile în care traficul s-ar derula „normal”, un cetățean ar putea să parcurgă drumul acesta, cu un autoturism, în mai puțin de jumătate de oră. Totuși, în cazul persoanelor care merg cu transportul în comun, situația se schimbă. Cu mult. Nu doar că trebuie să aștepte după transport, în sine, ci și să se ferească de eventualele pericole de prin Capitală care ar putea apărea.

Sursă foto: Facebook George Baltă