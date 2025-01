Experiență neașteptată pentru Denisa, o româncă angajată curier în Germania: ”Nu am cuvinte!”

Tot mai mulți români aleg să se stabilească în Germania în căutarea unui trai mai bun, iar printre aceștia se numără și o tânără care lucrează ca livrator. Interacțiunea zilnică cu localnicii i-a oferit o perspectivă clară asupra mentalității și comportamentului acestora, iar experiențele trăite până acum au fost cu totul diferite. Iată ce a spus aceasta!

După ce s-a stabilit în Germania, românca a intrat în domeniul livrărilor, un sector solicitant, dar care îi permite să interacționeze direct cu oamenii. De-a lungul timpului, a observat că mulți dintre clienții săi germani sunt amabili și înțelegători, oferindu-i sprijin în momente cheie. Printre gesturile care au impresionat-o se numără disponibilitatea unora de a-i permite accesul la toaleta locuinței lor, un aspect esențial pentru cei care lucrează în acest domeniu și care nu au întotdeauna acces facil la astfel de facilități.

Atitudinea binevoitoare a unei părți dintre clienți a fost un aspect neașteptat și plăcut, contribuind la o experiență pozitivă la locul de muncă. Într-o industrie în care livratorii se confruntă deseori cu dificultăți logistice, orice gest de sprijin devine semnificativ. Totuși, ca în orice societate, nu toți oamenii manifestă același nivel de empatie.

Unele interacțiuni nu au fost la fel de cordiale, iar tânăra s-a confruntat și cu atitudini mai reci sau chiar ostile. Unii localnici i-au transmis că, având în vedere salariile mai mari din Germania, nu ar trebui să se plângă de dificultățile muncii pe care o desfășoară. Această perspectivă rigidă i-a confirmat faptul că există mentalități diverse, iar nu toți oamenii sunt la fel de receptivi la dificultățile întâmpinate de muncitorii din sectorul livrărilor.

”Nu ştiu cum e la voi, la curieri mă refer aici, dar eu am câţiva oameni atât de buni, atât de faini ca şi oameni de ţi-e mai mare dragul să le duci pachetul. Mi-au spus că dacă am nevoie de toaletă pot să sun la ei şi aşa mai departe. Cei care lucrăm în curierat ştim cum e cu toaleta pe tură. E foarte nasol din punctul ăsta de vedere. Sunt oameni atât de buni şi nu am cuvinte să-i descriu. Le mulţumesc din suflet şi mă bucur că am cunoscut astfel de oameni faini. Bine, am dat şi de oameni foarte… complicaţi. Mă bucur aşa, când văd că există atâţia oameni buni”, a spus Denisa, pe social media.