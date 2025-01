Ce a putut să pățească o româncă în timp ce livra un colet! Nu i-a venit să creadă: „Îl au pe camerele de filmare”

Munca de livrator poate părea o slujbă obișnuită, însă uneori lucrurile pot lua o întorsătură neașteptată. O româncă stabilită în Irlanda a trăit o experiență care a șocat-o și pe care a împărtășit-o în mediul online. Totul a pornit de la o zi aparent normală de muncă, în ajunul Revelionului, care s-a transformat rapid într-o adevărată dramă.

Femeia, care lucrează ca livrator pentru Amazon, a parcat mașina în fața unui centru comercial și a deschis portbagajul pentru a scoate coletele. În timp ce se pregătea să le livreze, paznicul centrului comercial a strigat spre ea, avertizând-o că i-a fost furat ceva din mașină.

Așa cum spuneam, românca se pregătea să livreze un colet la un centrul comercial, atunci când paznicul i-a atras atenția că i-a fost furat ceva din mașină. Inițial, românca a crezut că e vorba despre un colet. Însă, când și-a verificat mașina, a realizat că fusese vorba despre ghiozdanul ei personal, care conținea obiecte de valoare și documente importante.

Mai exact, în ghiozdan se aflau portofelul cu bani, carduri bancare, permisul de conducere, buletinul, dar și cheile de la casă și mașină, precum și o pereche de căști AirPods. Femeia a rămas fără cuvinte când a văzut că a rămas fără toate acestea.

„Am un mesaj pentru șoferii livratori, mai ales cei din Irlanda. (…). În ziua cu Revelionul, eram la muncă, am parcat mașina și am deschis în spate să îmi iau coletele să le livrez într-un shopping center. În momentul în care am intrat în shopping center, a strigat cel de la securitate la mine că mi-a fost furat ceva din mașină.

Inițial m-am gândit că mi s-a furat vreun colet, și am zis că aia e. Dar de fapt mi s-a furat ghiozdanul în care aveam portofelul cu toate cardurile, permisul de conducere, buletinul, pe care abia mi-l făcusem bani, cheile de la un card cadou primit de Crăciun, cheile de la casă, cheile de la mașină, căștile și alte lucruri nu foarte importante. La căști am locația și în momentul de față căștile sunt niște AirPods-uri”, a povestit românca, în mediul online.