Dialog fabulos între un clujean flămând și un curier nepalez de la Bolt-Food: „McDonald’s order for bla bla?”

O nouă metodă de înșelătorie pare să facă ravagii în Cluj-Napoca în ultima vreme! Oamenii care comandă mâncare online au început să fie din ce în ce mai nemulțumiți. Vă prezentăm dialogul fabulos dintre un clujean flămând și un curier nepalez de la Bolt-Food! Te vei amuza pe cinste!

Un bărbat a fost păcălit în mod ingenios de un curier. Primele informații arată că incidentul a avut loc într-o seară de duminică. La acel moment, un clujean și-a comandat mâncare de la McDonald’s prin intermediul aplicației Bolt Food.

După ce a plasat comanda, mâncarea a fost preluată de un curier, aparent cu un nume românesc. La scurt timp, aplicația l-a informat pe clujean că mâncare a ajuns la destinație, dar mare i-a fost mirarea în momentul în care a descoperit că, deși figura drept „livrată” în aplicație, nu era nici urmă de produse.

Bărbatul a așteptat câteva minute și spera că livratorul se afla în apropiere. După zece minute de așteptare în zadar, clujeanul a decis să îl sune pe curier la numărul afișat în aplicație.

„Eu am pățit duminică seara următoarea fază… la Bolt Food: Comanda plasată (tot la McDonald’s), preluată de un curier (avea nume de român), livrată până în fața blocului, unde tipul a dat „livrată”, dar fără să o livreze efectiv. Am așteptat 10 minute să văd dacă mai vine. După 10 minute îl sun și îmi răspunde cineva nepalez care nu știa mai mult de două cuvinte în română sau engleză”, a spus clujeanul, potrivit stiridecluj.ro.

Citește și: Ce mesaj au primit bucureștenii care au încercat să comande mâncare on-line în timpul ciclonului Ashley

În locul curierului pe care îl aștepta, la telefon a răspuns un bărbat nepalez, care părea că nu știa nici română, dar nici engleză, doar câteva cuvinte. Confuzia a început încă de la prima întrebare despre mâncarea comandată.

„Îl întreb de comanda mea, la care el: „McDonald’s order for bla bla?”. Îi zic că da, iar el îmi răspunde: „No order, no order, Mc is closed bla bla”. Am cedat văzând că nu mă pot înțelege cu el. Bolt nu are suport online, așa cum are Tazz (nici de ei nu sunt mândru), a trebuit să le las mesaj pe chat și să aștept până a doua zi să rezolve problema”, a adăugat bărbatul.