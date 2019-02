Exploziv. Anamaria Prodan, primele declarații despre divorțul de Laurențiu Reghecampf

Relația dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a fost un subiect destul de controversat în ultima perioadă, după ce s-a tot spus că impresara ar fi avut relații extraconjugale cu diferiți bărbați din lumea fotbalului. Vedeta s-a decis să spună lucrurilor pe nume și a făcut declarații despre divorțul de Reghe.

”Sunt o femeie șarmantă și îngrozitor de deșteaptă și abilăDacă vreau ceva, nu-mi stau în cale o mie de bărbați. Am o forță fantastică de a convinge și de a face lucrurile să iasă așa cum vreau. 90% dintre bărbații din fotbal încearcă lucruri cu mine. În momentul în care amesteci meseria cu culcatul cu anumiți oameni, ești gata!”, a declarat Anamaria Prodan la DigiSport!

”S-a spus despre mine că am fost cu Ioan Neculaie, cu Cornel Penescu, cu Horia Sabo! Greșit! Nu aș fi putut să fac niciodată așa ceva și nu pentru că sunt măritată cu Reghe, ci, în situația mea, trebuie să ții cont de anumite principii în viață. Niciodată nu rezistam între toți bărbații din fotbal dacă eram prostituată!!! Nu puteam să ajung numărul 1 dacă făceam așa ceva”, a conchis managera FIFA!

„Suntem împreună și ne bucurăm de relația noastră”

Impresara a mărturisit că este mai fericită ca niciodată alături de soțul și familia ei, iar dacă ar apărea probleme în căsnicia lor, nu s-ar ascunde niciun moment. ”Eu cu soțul meu am o relație minunată și știu că acest lucru îi enervează pe mulți. E adevărat, o vreme, am stat departe unul de celălalt, iar motivele le știe o țară întreagă. Un an și jumătate, mama a fost bolnavă, și trebuia să îi fiu aproape, nu am putut să o părăsesc nici măcar o clipă! În plus, aveam băiatul la Școala Americană, și era normal să rămân aici și nu să plec în Emirate! Nu era firesc ca noi să fim acolo, ca doi porumbei, și familia în România! A fost un sacrificiu, asumat, dar căsnicia nu a avut de suferit. Suntem împreună și ne bucurăm de relația noastră”, a spus Ana la România TV.

Anamaria Prodan Reghecampf este de departe una dintre cele mai bogate femei din România și are cel mai bine plătit soț. După ce au strâns o avere colosală, Anamaria Prodan estimează că locul lor în topul milionarilor s-ar situa printre primii 75 cei mai bogați români. Cei doi dețin o locuință de lux în cea mai bună zonă din Las Vegas. Un milion de dolari ar fi costat imobilul de vis pe care l-au achiziționat-o în urmă cu doi ani.