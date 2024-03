Fabulos cum a ajuns Radu Bucălae la Neatza! I-a luat la rost pe Răzvan, Dani, Bordea, Ristei și Ramona Olaru și… Pe asta nu a spus-o niciodată

Radu Bucălae a trecut prin platoul emisiunii CANCAN EXCLUSIV pentru a anunța evenimentul de mare anvergură Fool’s Night Out @ Sala Palatului, susținut pe 1 și 2 aprilie. Nu, nu este o glumă, iar biletele se pot procura de AICI! În cadrul interviului, comediantul a vorbit deschis despre aspecte necunoscute încă publicului larg. Spre exemplu, actorul povestește cum trebuia să devină inginer sau cum a ajuns la Neatza, dezvăluind cum coabitează cu Răzvan și Dani, pe care îi și descrie succint. Nu scapă nici Ristei, Ramona Olaru sau Bordea și Cortea, colegii de la Sala Palatului. Ce să mai, a fost show ca pe scena de stand-up!

Radu Bucălae, cooptat la Neatza de pe TikTok, nu de la iUmor. Actorul dezvăluie de ce nu a câștigat show-ul de comedie: „Am refuzat să mai fac un număr!”

CANCAN EXCLUSIV: Tu cum ai ajuns la Neatza?

Radu Bucălae: M-a sunat managerul meu într-o zi, îi zisesem la un moment dat, cu doi ani înainte, «dacă vreodată ai vreo combinație la Antenă sau vreo intrare, spune-le, că dacă vreodată caută oameni, eu sunt dispus să vin în probe, că îmi place ce se întâmplă acolo». I-am zis asta managerului meu, el a zis da, la Neatza mă interesa. Un an mai târziu, începuseră filmările la TCDU, mă sună managerul și zice «vezi că vrea producătoarea să facă o întâlnire cu tine». În capul meu a fost, zic «o fi reușit omul să se bage cumva». M-am dus la întâlnire cu doamna Elena și din ce îmi amintesc eu acum, pentru că eram foarte emoționat, am întrebat-o de unde știe de mine, cum a ajuns să mă cheme, iar ea mi-a menționat TikTok-ul.

CANCAN EXCLUSIV: Deci nu te știa de la iUmor?

Radu Bucălae: Nu, în 2017 am fost în finală la iUmor și nu am luat-o, că am refuzat să mai fac un număr. Am refuzat, m-am răzvrătit împotriva sistemului, pentru că dacă sunt reguli, să le respectăm!

CANCAN EXCLUSIV: Ai fost singur împotriva iUmor!

Radu Bucălae: Da, și știi ce am făcut?! Nu am câștigat, asta se întâmplă când te împotrivești sistemului! Dar ca să revenim, nu m-a văzut la iUmor și nici la TCDU, că începuseră filmările, dar nu și difuzarea. Tot ce știu este că motorul principal a fost TikTok.

Susținerea echipei, cheia succesului în matinalul de la Antena 1: „Asta ajută enorm, mai ales când ești făcut pe tine!”

CANCAN EXCLUSIV: Bun, ai dat interviul, ți-au zis să începi de luni?

Radu Bucălae: Am fost la această discuție, unde fiecare a spus ce și-ar dori de la celălalt. Și totul a început să vin duminica în practică, pentru că duminica e mult mai relaxată treaba decât în timpul săptămânii, unde lucrurile sunt mai serioase, pauzele sunt mai stricte, e altfel structurată emisiunea. Duminica e totul mai relaxant și poți să stai și să vezi ce se întâmplă, să te integrezi. Am fost primele trei sau patru săptămâni duminica.

CANCAN EXCLUSIV: Au fost emoții la primul live?

Radu Bucălae: Am avut și am și acum emoții. Emoții mari am avut luni de zile, dar prima dată emoții foarte mari au fost duminica. Doar că oamenii sunt foarte primitori, asta ajută enorm, mai ales când ești făcut pe tine. Ajută foarte mult ca echipa să te primească și să simți că ai susținerea lor «stai liniștit, ești prost, ești bine, noi suntem aici, tu vezi unde poți să intri, de restul ne ocupăm noi». Eu mă duceam undeva unde lucrurile funcționau și funcționează foarte bine. Dar după, am avut emoții și mai mari când am intrat în timpul săptămânii. Vai de mine, acolo au fost emoții foarte mari, lucrurile sunt mult mai serioase. Și pe bună dreptate, tu te duci pe tarlaua lor, te duci într-un proiect pe care l-au ridicat cu o muncă asiduă timp de 17 ani. Și tu automat respecți munca lor și ești la modul «să nu stric ceva, să nu deranjez ce au făcut oamenii ăștia aici».

CANCAN EXCLUSIV: Unele glume ale lui Dani sunt, poate că nu acide ar fi cel mai bun termen…

Radu Bucălae: Înțepătoare?!

CANCAN EXCLUSIV: Nu ai avut anxietate de asta?

Radu Bucălae: E, cum să nu?! Mai ales vizavi de glume, pentru că mie îmi zicea toată lumea din echipă că pot să fac glume despre oricine și orice. Dar statutul pe care tu te duci acolo, mai ales la început, nu îți permite să faci glume despre oricine și orice. Doi la mână, ești live, te văd o medie de 400-500-600.000 de oameni, ești nebun la cap?! Și să faci o greșeală de genul ăsta?! Pe lângă faptul că îi respecți mult pe oamenii de acolo și în capul tău nu îți permiți să treci de o linie când vine vorba de glume, dacă mai e și proastă nu te văd doar ei, te văd toți! Și acum stau mult să mă gândesc, că am multe glume proaste care îmi vin în cap. Aștept momentul oportun când să le dau. Dar glumele astea înțepătoare mie îmi plac foarte tare, eu cred că te ajută să te trezești și mențin vibe-ul. Suntem mulți oameni acolo și trebuie să nu ne plictisim.

Nelu Cortea, Bordea, Răzvan și Dani, Ramona, Ristei și Cuza, luați la „rost” de colegul Bucălae

CANCAN EXCLUSIV: Descrie într-un cuvânt sau într-o propoziție colegii de la Neatza și pe cei de la Sala Palatului! Începem cu Nelu Cortea…

Radu Bucălae: Ba gras, ba slab, dar muncitor.

CANCAN EXCLUSIV: Bordea!

Radu Bucălae: În lumea lui. Cu capul în nori.

CANCAN EXCLUSIV: Răzvan?!

Radu Bucălae: Memorie prea bună, fugi, mă, de aici. Să dea dracii dacă te mint, oi fi și eu prost, dar chiar mă gândesc în ultimii ani dacă am probleme cu memoria. Mai ales când îl văd pe Răzvan care are o ținere de minte fascinantă și nu înțeleg unde încape. Înțeleg că a citit de o mie de ori mai mult decât am citit noi, dar cum poate să rețină?! Eu mă uit la un film astăzi, mâine uit, el îți dă replici.

CANCAN EXCLUSIV: Dani?!

Radu Bucălae: Foarte sensibil, dar vrea să pară dur.

CANCAN EXCLUSIV: Ramona?!

Radu Bucălae: Dacă își propune să facă un lucru, îl face. Este foarte ambițioasă.

CANCAN EXCLUSIV: Ristei?!

Radu Bucălae: Las-o mai moale! La cât e de agitat și cât muncește, de când îl cunosc eu…

CANCAN EXCLUSIV: Cuza?!

Radu Bucălae: Cuza știe să se adapteze oricărui mediu. Este cameleonic și eu apreciez foarte mult treaba asta la el. Știe să-și atingă scopurile.

