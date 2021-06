Facerea de bine...nu miroase-a bine! Ce a pățit o femeie din Constanța, după ce i-a închiriat apartamentul unei femei cu doi copii: „Feriți-vă de acest specimen”

În ultima perioadă, pe grupurile de închirieri de imobile apar tot mai multe povești șocante din partea proprietarilor de apartamente care se confruntă cu țepe uriașe. În această situație se află și o femeie din Constanța care, după ce a vrut să ajute o femeie cu doi copii, s-a ales cu locuința devastată.

O femeie din Constanța și-a închiriat apartamentul unei mămici cu doi copii și nu s-a gândit nici măcar o secundă la faptul că s-ar putea alege cu locuința devastată.

În cele din urmă, aceasta a fost rugată de către chiriașă să o „păsuiască” cu chiria, dar atunci când a constatat că femeia i-a dat block pe Whatsapp și este ceva în neregulă, a avut parte de un adevărat coșmar. A mers degrabă la locuința ei, iar ceea ce a găsit acolo a făcut-o să-și spună povestea în fața tuturor.

Chiriașa a lăsat-o cu datorii și i-a devastat locuința

Ajunsă la apartamentul pe care i-l închiriase femeii cu doi copii, proprietara a găsit urină în locuință, pereții murdari de pix și un dezastru de nedescris. Dezamăgită de cele trăite, le-a spus internauților ceea ce a pățit și i-a atenționat în privința individei cu pricina.

„Feriți-vă de aceasta escroacă! I-am închiriat apartamentul în luna noiembrie a anului trecut. A venit împreună cu soțul și cei doi copii. Am discutat de la început ca poate sta până la data de 1 iunie. Prin luna ianuarie-februarie a început sa motiveze probleme financiare și nu a mai achitat întreținerea. Suma a ajuns la 1360 lei la întreținere în condițiile în care garanția pe care a lăsat-o a fost de 1100 RON.

Zilele trecute m-a rugat s-o las să mai stea până la 15 iunie și să opresc prețul chiriei pe jumătate de lună din garanție. Știind datoriile la întreținere, i-am spus ca pot face asta doar dacă își achită întreținerea. A fost de acord și am convenit sa merg să iau banii pentru a achita întreținerea. Când am anunțat-o ora la care intenționam sa merg, am observat că îmi dăduse block pe whatsapp. M-am deplasat imediat la locație unde am găsit un dezastru. A plecat cu tot cu cheie, cartela interfon și neplata întreținerii, lăsând în urma un apartament plin de urina, pereți măzgăliți cu pix și un jeg infect. Feriți-vă de acest specimen!!!!!!” a spus femeia, dezamăgită, într-o postare făcută pe Facebook.