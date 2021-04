Scandal la Iași! O femeie acuză că agenția imobiliară i-a închiriat o locuință plină cu gândaci și vrea banii înapoi: ”Ne-am făcut datoria!”

O femeie a reclamat la Poliție o agenție imobiliară, considerând că a fost păcălită. Ea spune că în garsoniera închiriată prin intermediul acesteia a găcit gândaci.

Este vorba despre agenția imobiliară Premier Grup Est, care nu i-a returnat banii din commision pe care femeia i-a cerut înapoi, după întâmplarea nefericită. Ea a trebuit să părăsească garsoniera, din cauza gândacilor, alături de copiii ei. Banii plătiți în avand proprietarului au fost returnați, nu și comisionul, asta fiind marea nemulțumire a femeii.

Ce spune femeia cu doi copii care s-a trezit în niște condiții insalubre? „Am apelat la agenția imobiliară pentru că voiam să închiriez o garsonieră. Eu sunt singură cu doi copii. Am lucrat până acum la un abator din Olanda, m-am întors în țară, dar încă nu găsesc nimic de lucru. Pe data de 26.03.2021 am vorbit la agenție și am închiriat garsoniera din Nicolina 2, undeva pe lângă strada Egalității. Am vorbit cu un agent pe nume Cristi Vătămanu. În prima seară când ne-am mutat, nu am putut dormi acolo, era plin de gândaci. Am dus copiii la un hotel, gândacii se suiau pe copii. Eu doream ca totul să fie în regulă. La 12 noaptea m-au trezit copiii și am plecat. Chiria era de 800 de lei. Am vorbit cu proprietarul, care a fost înțelegător și mi-a înapoiat banii. Nu același lucru s-a întâmplat și cu cei de la agenție", a precizat Aurelia Mania, pentru bzi.ro.

Ce s-a întâmplat când femeia s-a dus la agenție pentru a cere comisiionul înapoi. „La câteva zile m-am dus la agenție și am cerut să-mi înapoieze comisionul pe care l-am plătit, de 800 de lei. Pentru că nu erau condiții de trăit în garsonieră. Le-am spus că nu este normal să locuiești în asemenea condiții. Mi-au vorbit foarte urât, m-au văzut singură cu doi copii și au profitat. Mi-au spus «hai, doamno, plecați de aici», și că în caz contrar vor chema Poliția. M-am dus la Poliție să fac reclamație, dar m-au trimis la Protecția Consumatorului. Eu vreau doar să-mi înapoieze banii pe care i-am plătit", a povestit femeia.

Alexandru Nechifor, administratorul agenției, a precizat că va verifica situația. „Sunt tot felul de oameni nemulțumiți. Din ce am înțeles, au fost neînțelegeri între proprietar și dumneaei. Noi ne-am făcut datoria. Doamna trebuie să vină să discute direct cu mine”, a spus Nechifor.