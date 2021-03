Silvana Rîciu, la un pas să fie păcălită de escrocii de pe Olx! Cum au încercat să îi fure banii

Cântăreața de muzică populară Silvana Rîciu a fost la doar un pas de a rămână fără niciun ban pe card. Artista a căzut în plasa escrocilor de pe Olx, care au încercat să îi obțină datele cardului bancar.

Silvana Rîciu a fost victima cele mai noi metode de înșelătorie, denumită phishing, prin care vânzătorii de pe Olx sunt abordați de către presupușii cumpărători și direcționați către o pagină falsă, unde li se cer datele cardului. Cântăreața de muzică poluară a postat un anunț pe Olx și a fost imediat abordată de către escroci. (CITEȘTE ȘI: SILVANA RÎCIU A NĂSCUT A TREIA OARĂ. NICUȘOR IONIȚĂ A PREZENTAT-O LUMII ÎNTREGI PE FIICA LOR: “ASTĂZI, PLÂNG DE FERICIRE”)

„Am postat un anunț pe OLX, aveam o pompă de sân pe care n-o folosisem deloc, era noua. Mi-a scris o așa zisa domnișoara pe Whatsapp, mi-a cerut detalii pe parcursul întregii zile. Azi mi-a trimis un link de pe care mi se solicitau tot felul de date de pe card, inclusiv cele de pe spatele cardului și soldul cardului.

Aici am realizat că este înșelătorie, evident că i-am scris acest lucru. Puteam să cad în capcană dându-i toate datele de pe cardul meu. Chiar am văzut zilele trecute la știri multe persoane care au fost păgubite.”, a declarat Silvana Rîciu pentru Star Popular.

Silvana Rîciu nu a apelat la autorități

Imediat după ce a realizat că totul este o capcană, Silvana Rîciu a oprit comunicare cu femeia și a făcut capturi cu toate detaliile. Artista a decis să nu apeleze la ajutorul autorităților, pentru că oamenii legii a mai dezamăgit-o în trecut. Cântăreața a apelat de mai multe ori la ajutorul acestora și nu s-a întâmplat nimic.

„La poliție, nu, să fim serioși. Acum câțiva ani mi-a fost spartă casa și nu s-a soluționat nimic. Acum câțiva ani am mai făcut o solicitare la poliția din Cluj, o prostituata se folosea de pozele mele. Am aflat toate datele femeii, am făcut o solicitare la poliție și după foarte mult timp mi-au spus că nu au cum să rezolve și că nu e de competența lor.”, ne-a mai declarat Silvana Rîciu, pentru sursa citată.