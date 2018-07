Argentina a fost învinsă de Franța în optimile Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia, iar cel mai selecționat jucător a anunțat că se retrage. Este vorba de Mascherano, în vârstă de 34 de ani.

Mascherano anunţase că se va retrage de la Cupa Mondială, iar sâmbătă a confirmat acest lucru, imediat după ce echipa lui a ratat accederea în sferturile competiției.

„Nu ne-a ieșit cum am vrut. E un joc. Nu trebuie să ne reproșăm nimic, nici ca grup, nici individual. Am dat totul, am jucat cu o echipă foarte bună. Nu sunt multe de zis. Am avut meciul în mână, dar e momentul să ne luăm la revedere. Mergem înainte!

Sper ca jucătorii care vor continua la națională să reușească mai multe decât noi. A murit speranța noastră, dar îi vom încuraja pe ei în continuare. Sper ca Leo să continue, dar el e cel care decide”, a zis Mascherano.

Mascherano deţine recordul de selecţii în echipa naţională, cu 147 de meciuri. El este urmat de Javier Zanetti (142) şi Lionel Messi (129).

Reprezentativa Franţei s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a învins, sâmbătă, la Kazan, cu scorul de 4-3 (1-1), selecţionata Argentinei, vicecampioana mondială en-titre, în optimile competiţiei.

Pentru Franţa au marcat Griezmann ’13 (penalti), Pavard ’57, Mbappe ’64, 68, iar pentru Argentina au înscris Di Maria ’41, Mercado ’48 şi Aguero ’90+3.