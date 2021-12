Falub adus să salveze Academica de la retrogradare: „E o situaţie dificilă, dar nu imposibilă!”

Adrian Falub este noul director tehnic al echipei Academica Clinceni, Potrivit site-ului oficial al ilfovenilor, înțelegerea cu Falub, care va fi direct răspunzător de pregătirea și rezultatele echipei, este valabilă până la finalul sezonului.

„Cred că lotul pe care îl are Academica Clinceni este bun, iar locul din clasament nu reflectă valoarea lui. În România, sistemul competiţional îţi dă posibilitatea să rezolvi problemele în play-out. E o situaţie dificilă, dar nu imposibilă. Eu am nevoie de toţi jucătorii care sunt aici. Sper ca toată lumea să fie cu gândul aici şi să rămână aici. Prioritare sunt cele trei meciuri care au mai rămas de jucat în acest an. Trebuie să luăm cât mai multe puncte din aceste partide. Echipa a arătat că are calitate. Nu poţi să câştigi împotriva lui Dinamo dacă nu te antrenezi cum trebuie înainte de meci şi nu ai antrenor. Asta înseamnă că sunt jucători care au calitate”, a declarat Adrian Falub.

Academica a început sezonul cu Ilie Poenaru pe bancă, tehnician cu care seoznul precedent a evoluat în play-off-ul Ligii 1. Ulterior acesta a renunțat la funcția de antrenor al echipei, locul său fiind luat de Ionuţ Chirilă, de care clubul ilfovean s-a despărţit în urmă cu o etapă. În rudna precedentă, pe bancă la meciul cu Dinamo, scor 1-0 a stat John Ene.

Academica este ultima în clasament, cu 7 puncte după 18 etape. Falub va debuta oficial pe banca ilfovenilor pe 10 decembrie, în deplasare, cu „U” Craiova 1948, duelul din Bănie urmând a conta pentru runda a 19-a a acestui sezon regular.