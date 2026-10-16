Familia lui Mario Berinde, în mijlocul unui scandal uriaș! Bunica și sora adolescentului și-au aruncat acuzații dure

La aproape nouă luni de la moartea lui Mario Berinde, în familia adolescentului a izbucnit un nou scandal. Bunica băiatului, Erika Berinde, și sora acestuia, Raluca Berinde, au ajuns în centrul unei dispute publice, după ce au apărut mai multe postări și comentarii controversate pe Facebook. Neînțelegerile dintre cele două au readus în atenție tensiunile din familie, iar conflictul a ajuns să vizeze inclusiv grupul creat pentru a cere dreptate în cazul adolescentului.

Schimbul de replici din mediul online scoate la iveală o relație tensionată între cele două membre ale familiei. Disputa nu se rezumă la opinii diferite privind modul în care este gestionată comunitatea online dedicată cazului, ci include și reproșuri personale, acuzații reciproce și nemulțumiri care, potrivit mesajelor publicate, ar avea rădăcini mai vechi.

Ce mesaj a transmis bunica lui Mario

Unul dintre subiectele care au alimentat conflictul este grupul de Facebook „Dreptate pentru Mario”, unde oamenii s-au reunit pentru a urmări cazul adolescentului și pentru a cere clarificarea împrejurărilor în care acesta și-a pierdut viața.

În cadrul discuțiilor apărute pe platforma de socializare, Erika Berinde a susținut că nu ar mai putea închide grupul, întrucât ar fi fost blocată. Situația a devenit un nou motiv de nemulțumire, iar divergențele dintre bunică și nepoata sa au continuat în spațiul public.

Pe măsură ce discuția a avansat, cele două au ajuns să își reproșeze reciproc atitudinea și comportamentul. Conflictul a depășit astfel problema administrării grupului și s-a transformat într-o dispută despre relațiile dintre membrii familiei, sprijinul oferit în trecut și felul în care fiecare se raportează la tragedia care le-a schimbat viața.

„Raluca, dacă nu te oprești, copil obraznic și nesimțit ce ești, va ieși urât de tot. Mie nu-mi pasă ce spune lumea. Dar vouă o să vă pese, o să dezvălui tot, să fie rușine! Și vinovată și cu gura mare! Hai spune că ți-ai îngropat fratele în ianuarie și în aprilie ai făcut chef”, a transmis Erika Berinde.

Erika Berinde a lăsat să se înțeleagă că ar deține informații pe care nu le-ar fi făcut publice până acum. Apariția acestor afirmații a amplificat tensiunile, în condițiile în care schimbul de mesaje a fost urmărit și de alte persoane din mediul online.

„Te folosești de moartea fratelui meu”

Din mesajele făcute publice reiese că neînțelegerile dintre Erika Berinde și Raluca Berinde nu ar fi apărut exclusiv în urma discuțiilor despre grupul de Facebook. În cadrul conflictului au fost aduse în atenție și nemulțumiri mai vechi, legate de relațiile din familie și de sprijinul oferit de-a lungul timpului.

„Mulțumesc stimată „bunică”…că tocmai ai arătat tuturor ce valoare de bunică ai….bravooo.. te felicit și îți mulțumesc pentru asta. Și din respectul pe care nu îl meriți ce ai spune să discutăm acuzațiile astea false în privat sau tu poți continua că văd că ai o nevoie acută de atenție și te folosești de moartea fratelui meu pentru a o avea”, a scris Raluca Berinde.

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