Familia Raisei cere polițistului care le-a omorât fata despăgubiri de 6 milioane de euro

Familia Raisei cer polițistului care le-a omorât fata pe trecerea de pietoni despăgubiri de 6 milioane de euro. De asemenea, rudele fetiței rănite care a ajuns în spital, cer despărgubiri în valoare de un milion de euro.

În afara procesului penal pentru ucidere din culpă, polițistul din București care a omorât-o pe 13 ianuarie pe Raisa și a rănit-o pe colega ei, pe trecerea de pietoni, va avea și două procese civile. Agentul care se află acum sub control judiciar urmează să fie audiat din nou joi dimineață.

”Zilele următoare cererea pe care o vor înainta Parchetului și instanței e de constituire ca parte civilă la plafonul maxim de 6 milioane de euro pentru decesul Raisei. Iar în partea cealaltă se gândește familia la 1 milion de euro pentru fracturile suferite și traumă”, a declarat Adrian Cuculis, avocatul familiei Raisei.

Lucian Bode: ”Sentimentul pe care îl am este cutremurător”

Accidentul s-a petrecut în Sectorul 1. Mama fetiței de 11 ani care a supraviețuit accidentului a declarat că cele două copile au grăbit pasul, în momentul în care au văzut mașina polițistului, care se apropia în viteză. Însă șoferul nu a frânat, ci le-a lovit în plin. Ulterior, au apărut în presă imagini halucinante de la fața locului. Agentul ar fi verificat cu piciorul să vadă dacă Raisa mai trăiește sau nu.

Lucian Bode a prezentat toate măsurile luate până acum și a promis transparență totală în desfășurarea anchetei și prezentarea rezultatelor. Totodată, ministrul și-a exprimat regretul în fața unei asemenea tragedii și a transmis familiei Raisei condoleanțe.

„Din păcate, pe 13 ianuarie, un poliţist din cadrul Secţiei 5 a Poliţiei Capitalei, a accidentat două minore, ambele în vârstă de 11 ani, Raisa pierzându-şi viaţa, iar Maria suferind mai multe traumatisme, astăzi fiind în afara oricărui pericol.

Regret enorm această tragedie care a șocat o țară întreagă. Dincolo de funcția ministerială sunt tatăl unei fetițe de vârstă apropiată cu Raisa, iar sentimentul pe care îl simt este unul cutremurător. Știm că orice am spune, orice am face, nu o putem aduce pe Raisa înapoi.

Însă, pentru familia îndoliată și pentru opinia publică, am obligația să dispun măsuri în limita competențelor legale și să prezint rezultatele acestor măsuri. Încă o dată, transmit condoleanțe familiei Raisei și însănătoșire Mariei.

Așadar, imediat după producerea acestei tragedii, am solicitat transparență și celeritate în documentarea acestui caz. În acest sens, am alocat resurse suficiente și am sprjinit nemijlocit procurorul. Imediat ce s-a pus în mișcare acțiunea penală, polițistul a fost pus la dispoziție de Poliția Capitalei. În paralel, Poliția Capitalei a declanșat verificări cu privire la situația agentului, luând totodată și alte măsuri organizatorice”, a spus Lucian Bode.