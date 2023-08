Fanii au crezut că nu văd bine! Cum arată Andreea Raicu în costum de baie, la 46 de ani

Andreea Raicu (46 de ani) a făcut spectacol pe rețelele de socializare. Fosta prezentatoare TV a publicat o serie de fotografii din timpul vacanței petrecute în Corfu, Grecia, ce au încins imaginația internauților și au stârnit invidia doamnelor și domnișoarelor.

De-a lungul timpului, Andreea Raicu a fost o prezență destul de discretă, atât în fața camerelor de filmat, cât și pe rețelele de socializare. Odată cu maturizarea emoțională, fosta prezentatoare TV a reușit să treacă peste anumite blocaje și limitări, iar acum expresia ”ce o să spună lumea”, care a ucis multe visuri, nu s-a mai regăsit în gândirea ei.

Recentele imagini pe care Andreea Raicu le-a postat pe rețelele de socializare sunt dovada clară că viața fără programe de editare este chiar interesantă. Naturală din cap până-n picioare, fosta prezentatoare TV s-a lăsat ”descoperită” suficient de mult cât să câștige admirația internauților.

Andreea Raicu a făcut spectacol pe rețelele de socializare

Recunoscătoare pentru gândurile bun îndreptate către ea, Andreea Raicu a transmis un mesaj pe contul său de socializare, prin care a simțit nevoia să împărtășească internauților una dintre cele mai frumoase experiențe din Corfu. S-a bucurat din plin de soare, de apa mării, a dormit, a citit, și-a încărcat bateriile și chiar a reușit să se deconecteze de tot ceea nu-i era de folos.

„Sunt vacanțe în care îmi place să stau, pur și simplu, fără să fac nimic, doar să mă odihnesc, să nu am niciun plan. Acesta este modul în care îmi încarc bateriile. Așa a fost și această perioadă. Am stat la plajă, am dormit, am citit, am făcut sport, am meditat și am mâncat sănătos și gustos.

Nu, ultima parte nu a fost o corvoadă, pentru că de când am citit Revoluția Glucozei, mi-a devenit mai ușor să nu ciugulesc (ceea ce uneori mi se pare dificil). Cu o salată înainte de fiecare masă, totul se schimbă. Ar trebui să încerci. Și, cel mai important, nu am lucrat DELOC! Aveam nevoie de asta. Sunt curioasă cât îți ia ție să te deconectezi și să stai pur și simplu fără să faci nimic”, a scris Andreea Raicu pe Facebook.