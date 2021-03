Faraonu de la Madrid îl umilește pe Nelson Mondialu: ”S-a apucat de muzică, ba cântă populară, ba e cu interlopii, ba e sifon”

Scandalul din lumea interlopă, început acum aproape zece zile, ia amploare. Mircea Nebunu și Vali, fratele lui, au intrat în conflict cu Romi Neguș, din Cluj, iar Nelson Mondialu a sărit în apărarea ultimului. Faraonu de la Madrid a luat foc atunci când i-au fost jigniți ”frații” și l-a ”tăvălit” pe Nelson! CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, declarațiile excentricului interlop stabilit în Spania.

Scandalul a pornit între Mircea Nebunu și Romi Neguș, doi interlopi celebri, unul din București, șef al clanului Sportivilor, altul din Cluj. Romi ar fi strâns o armată de 120 de băieți zdraveni pentru a-i veni de hac lui Mircea Nebunu, altfel, chiar nașul lui, dar presupusa tentativă de ”măcel” a fost aplanată. Au rămas schimburile de replici pe rețelele de socializere și amenințările de rigoare între cei doi. Nelson Mondialu avea să-i ia apărarea lui Neguș, apropiați ai celor doi considrând, însă, că l-a jignit pe Mircea Nebunu. Unul dintre ei locuiește de 26 de ani în Spania și este cunoscut drept Faraonu de la Madrid. Interlopul, de loc din Craiova, l-a desființat pe Nelson, despre care a spus, între altele, că ”știe să se laude cu frigiderul lui și cu mâncarea din el.” (CITEȘTE ȘI: UN LIDER AL GRUPĂRII SPORTIVILOR L-A AMENINȚAT PE NOUL DON JUAN DIN SHOWBIZ!)

Faraonu de la Madrid: ”Nelson, ești un papagal!”

Faraonu de la Madrid avea, apoi, să-l umilească pe Mondialu cu o sesiune de cumpărături excentrice. ”Îi dau umilință maximă pentru ce a făcut el. Eu am o firmă de transporturi aici, am afaceri legale și mai puțin legale. Eu cu el am fost prieten pe Facebook, dar m-a blocat, de invidie cred. Eu fac lucruri excentrice, ce nu face nimeni în toată România. Am mers cu tancul, avioane, rachete, lamborghini! Orice am! Vacanțe în Dubai, 30 de bodyguarzi, Nelson nici nu visează la așa ceva. Pai i-am luat neveste-mii chiar acum o haină de 11.500 de euro, cu banii jos! Toți mă cunosc drept Faraonul de la Madrid. Eu sunt prieten cu Mircea și cu Vali Nebunu, frații mei, iar Nelson i-a jignit. Nu suport așa ceva. El s-a băgat aiurea în scandalul cu Neguș, să-și vadă de familia lui. Nu-i normal să sar și eu cu scandal?”, a tunat interlopul craiovean. (NU RATA: SCENE ȘOCANTE ÎN BRĂILA, UNDE A AVUT LOC O REGLARE DE CONTURI ÎNTRE INTERLOPI! S-A TRAS CU PISTOLUL, S-AU FOLOSIT MACETE ȘI PIETRE ÎN PLINĂ STRADĂ | VIDEO)

Și era abia începutul. Avea să-l toace pe Nelson Mondialul. ”Îl umilesc prin fapte, nu prin vorbe. El se laudă cu mâncarea? Păi asta nu se face. Să-și ia și el pe pandemie un costum de 11.500 de euro, cum iau eu. El minte pe toată lumea ca să facă vizualizări. Minte că e bogat, dar știți ce prețuri au obiectele alea din casa lui? Și cu tricoul, că a dat 2.000 de euro. Eu nu am auzit de tricou de 2.000 de euro, și am umblat la viața mea, m-am și interesat. El se laudă cu frigiderul, cu mâncarea, cu scaunele alea galbene care cică sunt suflate cu aur. Minciună! Și panterele alea din casă de la el, alea sunt din porțelan. Nelson Mondialu, ești un papagal!”, a spus Faraonu de la Madrid.

Faraonu de la Madrid: ”Nelson are placă în gură și zice că e lucrare de 47.000 de euro”

Interlopul spune că Nelson și-a vopsit lucrurile pentru a păcăli lumea că-s din aur. ”Nu suport că minte! Se bagă și în scandaluri aiurea. Nu aveam nimic cu el, nu-l amenințam, dar să dă ceea ce nu este. Se bagă și în certuri cu familii. Nelson și panterele lui… A început să-și schimbe mobila prin casă, să arate că-i bogat. Zice că e aur… Scaunul ăla auriu se numește scaun regal, e vopsit! El vopsește în auriu toată casa și zice că-i aur peste tot. Prostește lumea. Eu sunt om trecut prin viață. Dacă nu am, tac! Altfel, pierdeam respectul, numele de Faraonu de la Madrid. Mie mi se spune așa pentru că am aur mult. Dar cum să-mi jignească Nelson prietenul? Și a început, astfel, să mă jignească și pe mine, așa că-l umilesc. Să vadă toată țara cine-i Nelson. Costumul pe care i l-am luat neveste-mii este mai scump decât frigiderul, scaunul și cu tot cu panterele lui aurite! Auzi la el, a dat 60.000 de euro pe frigider! Păi unul modelul ăla face cel mult 2.500 de euro”, a dezvăluit Faraonu de la Madrid. Pentru a demonstra adevărul în ce spune, interlopul a trimis capturi cu prețurile produselor, pe care le puteți vedea în galeria foto.

Interlopul a amintit, apoi, de lucrarea dentară pe care Nelson și-a făcut-o și pe care zice că a plătit 47.000 de euro. ”Are placă în gură și minte că a dat pe dinți 47.000 de euro. Eu am probleme cu dinții, n-am niciun dinte în gură și mă costă să mi-i fac 38.000 de euro! El, ca om, e comic, dar să-și vadă de treaba lui. S-a luat de frații mei. Nu te da ce nu ești! El s-a apucat de cântat, ba cântă populară, ba e cu interlopii, ba e sifon! Cu ce se laudă el, are un BMW mic!”, a încheiat tirul Faraonu de la Madrid.

Cine este Faraonu de la Madrid

Faraonu de la Madrid, pe numele real Bogdan Iulian Iordache, nu se uită la bani atunci când vine vorba de plăcerile lui. Este, de fapt, excentric, așa cum se și descrie, de altfel. Și ce visează noaptea, pune în aplicare ziua. S-a plimbat cu tancul într-o bază militară din Spania, de lângă Madrid, iar acum are în plan să zboare 20 de minute cu un avion de luptă F16. Planurile sale nu se opresc aici. ”Eu fac lucruri excentrice. Vreau să închiriez un F16, să fac filmări, să iau 6-7 lamborghini. Fac lucruri pe care nimeni nu le-a făcut”, a anunțat Faraonu.

Bogdan Iulian Iordache se visa altceva, când era un copilandru, nicidecum interlop. A vrut să ajungă fotbalist, dar nu l-a ajutat talentul, astfel că s-a reprofilat. „Dar n-am făcut pușcărie niciodată, nici măcar o amendă nu am în Spania. Unii se laudă că sunt interlopi după câtă închisoare au făcut. După câți oameni au bătut, după cât țipă și amenință. Sunt interlopii activi. Dar sunt și interlopi ca mine, cu afaceri legale și mai puțin legale. Eu am o firmă de transporturi internaționale. Asta înseamnă puterea unui interlop. Nu sunt musculos, nu sunt tatuat, nu sunt înalt. Nu am femei la produs. Nu mă bat, nu mă afișez. D-asta sunt invidioși toți pe Faraonu de la Madrid. Că mă descurc și pe pandemie, nu ca ei, care sunt morți”, spunea Faraonu de la Madrid pe Facebook.