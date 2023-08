Fâșia dintre stațiunile Vama Veche și 2 Mai care a pus România pe harta statelor cu descoperiri unice. Ce implicație a avut Nicolae Ceaușescu

România deține adevărate „comori”, însă unele dintre ele ar putea fi descoperite doar în prezența unor specialiști în domeniu. În anul 1986, a fost descoperită o peșteră, în fâșia dintre stațiunile Vama Veche și 2 Mai. Iar acest aspect a pus țara noastră pe harta statelor cu descoperiri unice. O implicație a avut-o chiar Nicolae Ceașescu, la vremea respectivă. Iată mai jos, în articol, peștera din zona litoralului românesc care a atras atenția speologilor și a cercetătorilor NASA.

România are o frumusețe aparte, dintr-un capăt într-altul – de la o faună și floră diversificate, până la istoria socio-culturală. De-a lungul deceniilor, s-au făcut descoperiri care au intrat în atenția multor experți străini. De exemplu, una dintre descoperiri a fost făcută în anul 1986. La momentul acela, Nicolae Ceaușescu a ordonat debutul investigațiilor geologie pe raza fâșiei dintre stațiunile Vama Veche și 2 Mai. Se dorea ridicarea unei termocentrale în zona cu movile. Peșterea a fost găsită, după ce s-a forat un puț. Descoperirea a fost și mai impresionantă, când au aflat că în peșteră se aflau specii de „păianjeni, scorpioni, miriapozi şi alte vieţuitoare” despre care nu se cunoșteau detalii, atunci. Peștera Movile era, de fapt, un nou „tărâm” care urma să ajungă în atenția speologilor și chiar a cercetătorilor NASA.

Vezi și LOCUL DIN ROMÂNIA UNDE SE SPUNE CĂ APA SĂRATĂ VINDECĂ TOATE BOLILE. PUŢINI OAMENI ŞTIU DE EL

Peștera Movile, caverna de 300 de metri situată între stațiunile Vama Veche și 2 Mai

În anul 1986, s-a descoperit un loc unic în România, situat între stațiunile Vama Veche și 2 Mai. De altfel, specialiștii susțin că această descoperire este marcantă pentru finalul secolului al XX-lea. Caverna care a fost găsită în timpul investigațiilor geologice se numește Peștera Movile și are caracteristici unice. Prin oxidarea substanțelor minerale, în lipsa oxigenului, s-au dezvoltat diverse organisme. Cercetătorii NASA, fascinați de caverna de pe litoralul românesc, au început să deruleze un proiect, descoperind că peșterea avea o climă asemnănătoare cu cea a planetei Marte. Are o lungime de aproape 300 de metri, galeriile sunt joase și pasajele înguste. Într-o zonă a peșterii se regăsește un lac cu apă termală sulfuroasă.

„În 1986, Nicolae Ceauşescu ordona începerea investigaţiilor geologice în zona 2 Mai – Vama Veche, în vederea construirii unei termocentrale uriaşe. Locul indicat era o zona carstică dominată de movile. Am forat un puț ca să găsesc peștera. Am avut puţin noroc, pentru că am nimerit chiar în galerie, la 20 de metri adâncime. Am văzut pe pereţii încăperii mişunând păianjeni, scorpioni, miriapozi şi alte vieţuitoare.

Biologii de la Institutul de Speologie au determinat fauna, au zis că sunt nemaiîntâlnite în lume: o specie nouă de păianjen, singurul scorpion de apă dulce cunoscut, nu ştiu ce lipitoare-minune şi prima lipitoare cavernicolă din lume”, a susținut un reputat geolog, liderul GESS, arată Historia.ro.

Vezi și UITAŢI DE ALPI! STAŢIUNEA DIN ROMÂNIA CU PEISAJE DE VIS, ACCESIBILĂ ORICUI. SE AFLĂ LA 3 ORE DE BUCUREŞTI

Sursă foto: colaj Pexels