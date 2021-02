FCSB în derivă » Eșec la Mediaș cu FC Hermannstadt, iar locul 1 e în pericol!

FC Hermannstadt a învins FCSB cu scorul de 1-0 (1-0), la Mediaş, într-un meci din etapa a 23-a a Ligii 1.

Unicul gol al confruntării a fost marcat de brazilianul Romario Pires (min.13), acesta fructificând un penalty acordat în urma unui duel între Drazen Bagaric şi Andrei Vlad, portarul „roș-albaștrilor” primind și cartonaș galben din partea arbitrului Cătălin Popa la această fază.

„O victorie de moral, așteptam de mult această victorie. Ne aduce un moral mai bun. Am avut evoluții oscilante. Azi am făcut un joc foarte bun, am fost foarte bine organizați, ne-am creat și trei șanse de a marca. Vreau să îmi felicit jucătorii pentru modul în care au crezut în această victorie. Pentru modul cum au luptat, cum au gestionat. Sunt bucuros. Am studiat foarte bine adversarul, știam că este o echipă cu mobilitate, am făcut un joc bun tactic și cred că puteam să mai marcăm pe contraatac, dar nu am fost foarte inspirați la finalizare. Ne bucurăm azi, de mâine începem să ne pregătim pentru jocul cu Craiova. Pentru noi a fost o victorie de moral, cum am mai spus. Nu reușeam să câștigăm, deși am deschis scorul… Așteptam momentul ăsta”, a declarat Liviu Ciobotariu la finalul meciului.

Pentru FCSB aceasta este cea de-a treia înfrângere la „indigo”, cu scourl de 1-0 după cele cu Academica din Liga 1 și Dinamo din Cupa României. „Roș-albaștrii” au rămas pe primul loc în Liga 1 însă pot pierde fotoliul de lider dacă CFR Cluj câștigă în epilogul etapei a 23-a partida din „Gruia” cu FC Voluntari.

De partea cealaltă FC Hermannstadt a pus capăt unei serii de zece meciuri fără victorie (5 egaluri, 5 eşecuri), iar cu cele trei puncte a urcat pe locul 14 cu 22 de puncte.