FCSB pusă la respect în „Gruia” » Campioana CFR Cluj și-a respectat blazonul: „Sunt momente frumoase, unice!”

FCSB a fost pusă la respect în „Gruia” în ultima rundă a play-off-ului Ligii 1 de CFR Cluj.

Fără să forțeze, campioana s-a impus cu scorul de 2-0 (1-0) prin golurile marcate de Mihai Adrian Gîdea (min. 14), la prima sa reuşită în Liga I, şi Mario Rondon (min. 66). Clujenii se puteau impune mult mai clar având în veddere că au ratat şi un penalty, prin Ciprian Deac (min. 75), şutul său fiind parat de portarul Ştefan Târnovanu și au avut și două bare prin Valentin Costache (min. 64, 72).

La finalul partidei, ardelenii au pimit din partea LPF trofeul și medaliile de campioni.

„Sunt momente frumoase, unice. Mă bucur că am împărțit această bucurie cu suporterii. E o performanță pe care am căutat-o. E meritul echipei. Dar și al staff-ului, al conducerii. Părinții mei au fost mereu lângă mine, m-au ajutat mereu. E și o performanță de familie. Tatăl meu a avut o carieră unică. Încerc și eu în ritmul meu să-i calc pe urme. Tot timpul îmi voi da silința. E sărbătoare. De mâine suntem mai liniștiți, iar într-o zi, maximum două, veți afla dacă rămân la CFR. Am crezut în echipă din prima clipă și până în ultima. Au fost momente grele în acest sezon. Au fost puncte de recuperat. Am luat echipa într-un moment nefericit, își pierduse din încredere. Au fost și rezultate mai puțin fericite. E și meritul lui Dan Petrescu și al staff-ului lui care au făcut o muncă bună. Eu am venit și am continuat să împing ce au lăsat ei când au plecat”, a declarat Edi Iordănescu la finalul meciului cu FCSB.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj (54 puncte) câștigă campionatul la o diferență incredibilă de 9 puncte față de FCSB (45 puncte). Indiferent d erezultatele care se vor consemna în ultimele două meciuri ale ultimei etape din play-off, FCSB va încheia pe locul 2.