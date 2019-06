Feli, dezvăluiri despre relația cu mama ei: “Am scos-o din rolul de mamă şi am pus-o în rolul de prietenă…”

De când a devenit mamă, viața lui Feli s-a transformat radical și este foarte fericită alături de copilul și de iubitul ei. Acum își aduce aminte de perioada copilăriei sale și a făcut câteva declarații pe tema acestui subiect.

La începutul carierei sale, Feli s-a lovit de multe greutăți care au lăsat urme adânci în sufletul ei. La începutul carierei sale, apropiații artistei au considerat că era mult prea mică pentru a-şi îndeplini dorinţele în Capitală. Cu toate acestea, Feli le-a arătat că poate şi a ajuns o artistă de succes, aşa cum o ştim toţi.

“Nu ştiu de unde s-a creat ideea că eşti prea mic să te duci într-un oraş mare. Farmecul este să lupţi pentru visul tău, oriunde. Eu de mică mi-am dorit să fac muzică. Eu nu ştiu să exist fără muzică. E dureros să ţi se calce pe vise abia ai deschis ochii şi ţi-ai dat seama că asta e parte din menirea ta.”, a declarat Feli la o emisiune tv.

Familia a fost și este pe primul loc în viața artistei. Iar când vine vorba de mama ei, emoţiile îşi fac loc imediat! De când a crescut, rolurile s-au inversat şi încearcă întotdeauna să o protejeze cât mai mult.

“Să vorbească. Eu o protejez foarte mult pe mama mea. De când am crescut, rolurile s-au inversat. Mama este fata mea şi invers. Întotdeauna, dincolo de perioadele în care n-am stat bine cu banii şi o minţeam din dragoste, eu am fost sinceră cu mama. Când am avut nevoie de un sfat şi am avut o apăsare pe suflet, am scos-o din rolul de mamă şi am pus-o în rolul de prietenă. Mama şi tata trebuie să fie cei mai buni prieteni. Eu cred că nu trebuie să ne fie frică de părinţii noştri. Nu trebuie să ne fie frică să le spunem ce ne doare, ce ne dorim.”, a mai spus vedeta.