Felul în care a ales o tânără să își anunțe iubitul că e însărcinată a devenit viral: ”M-ai lăsat gravidă! E băiețel!”

Felul în care a ales o tânără să își anunțe iubitul că e însărcinată a devenit rapid viral, mai ales că a ales un mod absolut inedit.

Aceasta i-a lăsat un bilet chiar pe parbrizul mașinii sale, dar alături de hârtia pe care scria ”M-ai lăsat gravidă! E băiețel!”, femeia a ales un mod inedit de a-i spune și că i-a întârziat menstruația. Astfel, tânăra a lipit un absorbant curat, pe care a scris ”Nu mi-a venit”.

M-ai lăsat gravidă – nu este singurul mesaj de acest fel devenit viral

În urmă cu câteva luni, câţiva tineri din Brașov i-au scris unui amic, de ziua lui, cu un spray pe mașină, mai multe mesaje care au făcut senzație. Prietenii lui s-au gândit să scrie cu un spray alb mesajele „M-ai lăsat gravidă” și „La mulți ani.” Ceea ce prea inițial un anunț atipic s-a dovedit a fi o glumă de ziua tânărului.

VEZI ȘI: MESAJUL IREAL PRIMIT DE O FEMEIE CARE ŞI-A PARCAT MAŞINA PE TROTUAR! CUM A REACȚIONAT DUPĂ CE A GĂSIT ACEST BILET: „MAI BINE ÎMI DĂDEAI O CHEIE”

„Aveam de la Crăciun rămas un spray pentru brad… şi ne-am gândit să îi facem o farsă. Să o ţină minte”, au spus făptașii.

La rândul lui, proprietarul mașii a spus: „O glumă foarte bună din partea prietenilor mei, eu îi apreciez pentru asta. Sâmbătă seara, la 2.00, m-am trezit din somn şi atunci am văzut mesajul. Aceeaşi întrebare a fost şi în capul meu, zic mă s-o fi întâmplat ceva? Am concubina de doi ani, mă gândeam că aşa a vrut să-mi transmită, dar nu a fost cazul. Iniţial m-am bucurat, dar nu, n-a fost cazul. Expres am şi lăsat-o, de sâmbătă am avut tot timpul să o spăl, dar zic să o las aşa să mai râdem puţin, dar văd că a luat o amploare mult prea mare”.