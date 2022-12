Femeia care se mândrește cu cel mai mare posterior din lume. „Am stricat paturi, am lovit și oameni”. FOTO

Natasha Crown este o tânără în vârstă de 29 de ani, din Suedia, și este deținătoarea celui mai mare posterior din lume. Aceasta a devenit virală pe rețelele de socializare și nu a ezitat să-și spună public povestea. Iată cum a ajuns la un asemenea record.

În urmă cu doar câțiva ani de zile, Natasha Crown și-a propus să își supradimensioneze posteriorul. Din dorința de a-și vedea visul împlinit, femeia a ajuns să se opereze și să consume chiar și 6.000 de calorii pe zi. (VEZI ȘI: FLICK, REACȚIE NEAȘTEPTATĂ ÎN SCANDALUL CU AUSTRIA. CUM SUNĂ „PLUGUȘORUL NEADERĂRII LA SCHENGEN”. VIDEO)

Ea este femeia cu cel mai mare posterior din lume

Posteriorul Natashei măsoară un diametru de peste 200 de centimetri. Pentru multe persoane, un posterior cu o asemenea dimensiune este considerat ,,prea mult”, însă pentru Natasha, reprezintă o adevărată realizare.

„Eu cred că mai mult e mai bine. Nu o să mai fiu slabă vreodată. Posteriorul meu e dintr-o altă dimensiune. Am stricat scaune, am stricat paturi, am lovit și oameni. Mereu am fost diferită și, în Suedia, oamenii cred în general că dacă ești slab ești mai frumos. Dar eu cred că oamenii trebuie să vadă că așa ar trebui să arate o femeie adevărată”, a declarat aceasta, potrivit mirror.co.uk.

După ce și-a schimbat dieta, femeia a început să meargă la sala de fitness. După o perioadă în care a observat că nu a obținut rezultatul mult așteptat, Natasha a decis să apeleze la ajutorul medicilor esteticieni.

După prima operație, aceasta a așteptat să se îngrașe în jur de 20 de kilograme, după care a s-a operat pentru a doua oară. (CITEȘTE ȘI: DOAR COCOȘUL CÂNTĂ ÎN CASA LUI BEBE COTIMANIS! KIRA HAGI ȘI CARMEN IONESCU, SUB COMANDA MARELUI ACTOR: “SUNT UN BĂRBAT DE MODĂ VECHE, MISOGIN CÂT ÎNCAPE!”)

„După prima operație am fost extrem de fericită. Șase luni mai târziu am revenit la cabinet dorindu-mi și mai mult. Am plănuit și a doua operație și am avut grijă să mă îngraș cât mai mult, ca să folosească această grăsime la modelarea posteriorului.

Îmi place să mănânc, am pus pe mine în jur de 20 de kilograme și apoi am făcut a doua operație”, a mai spus Natasha Crown, potrivit sursei amintite mai sus.