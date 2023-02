Femeia cu care Prințul Harry și-a pierdut virginitatea face dezvăluiri uluitoare. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi

În cartea ,,Spare” (Rezerva), Prințul Harry a făcut publică povestea sa de viață, iar cititorii au făcut ,,cunoștință” cu cele mai intime momente ale fiului Prințesei Daiana. În cartea sa, Prințul Harry, printre multe amintiri pe care le-a așternut pe foi, a descris și prima sa aventură amoroasă.

Femeia cu care Prințul Harry și-a pierdut ,,inocența” este nimeni alta decât Sasha Walpole, o femeie în vârstă de 40 de ani, și mamă a doi copii. Fără să știe, numele său a ajuns în atenția întregii lumi, fapt care a determinat-o pe femeia din viața Prințului Harry să își spună, public, opinia.

Sasha Walpole: ,,A crezut că voi lăsa capul jos și nu voi spune nimic”

Mai sigură ca niciodată, femeia cu care Prințul Harry a avut prima noapte de iubire, în urmă cu aproximativ 22 de ani, este de-a dreptul revoltată pentru faptul că i-a fost menționat numele și a fost pusă în atenția presei și a oamenilor.

„Nimeni nu m-a avertizat că acea poveste va fi inclusă în carte, Harry sau editorii lui ar fi putut să mă găsească și să-mi spună. Vreau o viață liniștită, nu caut celebritate”, a spus Sahsa, potrivit informațiilor oferite de tabloidul The Sun.

Motivul pentru care femeia a ales să vorbească public a fost determinat de dezvăluirile făcute de Harry și menționarea numelui ei.

„Am fost șocată și simt că mi-a adus asta la ușă. Nu înțeleg de ce a intrat în astfel de detalii. Ar fi putut spune că și-a pierdut virginitatea și atât. Dar el a descris cum s-a întâmplat – într-un câmp din spatele unui pub. E în regulă dacă nu ești cealaltă persoană implicată.

Dar dacă ești eu, atunci te simți brusc ca și cum lumea ta devine un pic mai mică. El a făcut asta pentru că probabil a crezut că voi lăsa capul jos și nu voi spune nimic”, a continuat Sasha, potrivit sursei amintite.

Cât despre partida lor de amor, Sasha nu a avut deloc cuvinte de laudă la adresa prințului, dimpotrivă. Ea a mărturisit că Harry nu a avut ,,performanțe” prea bune, totul durând doar 5 minute.

„Ne-am furișat, pentru că Harry nu a vrut ca echipa sa de securitate să-l vadă fumând. Eram destul de beți în acel moment, după zece shot-uri de tequila. I-am dat o țigară lui Harry. Am aprins-o pe a mea și apoi pe a lui. Am terminat țigările și atunci s-a întâmplat. A început să mă sărute. Nu au fost nici discuții, nici cuvinte. Am fost plecați din pub 15 minute, iar sexul a durat aproximativ cinci minute”, a mai spus Sasha, pentru sursa amintită.