Femeia din imagine a mers la spital pentru o operație de hernie de disc. Ce s-a întâmplat cu vocea ei după intervenție depășește orice așteptare!

Abby Fender a devenit „celebră” în întreaga lume după ce și-a spus povestea inedită. Femeia de 39 de ani din Texas a trecut, zilele anterioare, printr-o simplă operație de hernie de disc. După intervenție, s-a trezit cu o cu totul altă voce. Medicii spun că a dezvoltat o afecțiune extrem de rară.

Tânăra a mers, normal, la spital pentru a-și face operație de hernie de disc. Când s-a trezit, și-a dat seama că vocea ei suna de parcă ar vorbi cu accent rusesc. Fiind o cântăreață profesionistă, și-a dat seama imediat că ceva este în neregulă cu vocea ei.

„M-am trezit din operație și am știut imediat că ceva nu este în regulă cu vocea mea, deoarece nu puteam vorbi cu volum. În curând, am început să simt că înălțimea vocii mele se ridică foarte, foarte sus și am numit-o „vocea Minnie Mouse din Rusia”, unde am sunat ca un personaj de desene animate tot timpul”, a spus Abby.

(CITEȘTE ȘI: Roxana Ghiță, la un pas de a ajunge pe masa de operație: ”Am făcut hernie inghinală, după Survivor…”)

Ce afecțiune a dezvoltat Abby după operația de hernie

După mai multe investigații, medicii au tras concluzia că pacienta suferă de sindromul accentului străin. Afecțiunea este extrem de rară, fiind raportate abia 100 de cazuri în mai bine de 100 de ani. În mod firesc, o astfel de afecțiune apare după leziuni cerebrale, dar acesta pare să nu fie cazul lui Abby.

Norocul texanei a fost că un logoped a reușit să o ajute să-și recupereze vocea. Într-un final, a reușit să scape de accentul ciudat, dar nu în totalitate, pentru a-i putea relua cariera în muzică.

„Nu mi-a venit să cred, pentru că a fost un miracol să-mi aud din nou vocea. A fost ca și cum mă întorc acasă după o călătorie foarte lungă, dar asta nu a durat, deoarece doar folosind anumite tehnici, cum ar fi suflarea bulelor într-o sticlă de apă folosind un pai, îmi voi recupera vechiul accent”, spune femeia, potrivit Daily Mail.

CITEȘTE ȘI: Dana Săvuică, la un pas de paralizie. Fostul fotomodel s-a operat de hernie de disc. Ce trebuie să facă pentru a se recupera)