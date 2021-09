Roxana Ghiță, la un pas de a ajunge pe masa de operație: ”Am făcut hernie inghinală, după Survivor...”

Roxana Ghiță s-a ales cu grave probleme medicale, după întoarcerea de la ”Survivor România”. Războinica și-a deschis sufletul și a povestit drama prin care trece, dar și motivul pentru care a amânat intervenția chirurgicală.

Roxana Ghiță trece prin momente grele, iar traiul de la ”Survivor România” a lăsat-o pe concurentă cu sechele. Lipsa hranei, oboseala și stresul au dus la deteriorarea fizică și psihică a fostei concurente. Cea mai controversată concurentă a show-ului a vorbit despre drama prin care trece.

Roxana Ghiță, de urgență pe masa de operație

Adepta tratamentelor anturiste, Roxana Ghiță s-a confruntat cu dereglări hormonale, însă cea mai gravă problemă medicală cu care se confruntă este o hernie inghinală:

”Am avut și eu dereglări hormonale, în prezent sunt ok. Am abordat niște remedii naturiste, am consumat diferite semințe… Sunt ok acum.

Mai am niște probleme medicale de rezolvat… Trebuie să mă operez, nu am reușit să fac asta până acum. Am facut hernie inghinală, după Survivor. Dar nu am apucat să mă operez pentru că a trebuit să iau clase, la cluburile de fitness la care lucrez, și în continuare nu am timp să-mi iau liber o perioadă pentru asta. Știu că nu e bine… la un moment dat o să fac și asta”, a declarat Roxana Ghiță, pentru Ciao.ro

Sănătatea mintală este, poate, cea mai importantă pentru concurenții de la ”Survivor România”. Roxana Ghiță a recunoscut că nu i-a fost ușor din punct de vedere psihic, mai ales că a avut câteva ”căderi” pe care a reușit să le gestioneze singură, dar și cu ajutor din partea celor dragi:

”Eram fix pe punctul de a merge la un psihoterapeut. Doar că… atunci când ești în momentele alea îți este cumva mai greu să accepți că ai nevoie de ajutor. Dar am avut noroc să am oameni în jurul meu, care m-au susținut. Și am lucrat eu cu mine să-mi dau seama că eu sunt eu și dacă mie îmi place de mine nu ar trebui să mă intereseze ce spune altcineva despre mine. M-am ridicat 80% singură, 20% m-au ajutat cei care au fost lângă mine”, a mai spus Roxana Ghiță

Sursa foto: arhiva CANCAN