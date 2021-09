Secretul din spatele partidelor de amor de la Survivor România. Roxana Ghiță a spus tot: ”Și Zanni s-a dat mine, dar și....”

Roxana Ghiță a dat cărțile pe față și a povestit care este adevărul din spatele partidelor de amor de la Survivor România. Fosta concurentă a povestit cum s-au petrecut lucrurile.

Fosta concurentă acuzată că a fost protagonista unor partide de amor în cadrul competiției Survior a ieșit la ”atac” și închide gura ”frustraților” care o acuză pe nedrept. Aceasta a dezmințit toate zvonurile și a oferit declarații ”picante” despre cum au stat lucrurile cu adevărat și care sunt colegii care ”și-au încercat-o” cu ea :

”Bărbații, când sunt respinși, se simt jigniți… Mă refer la Zanni și la anumite persoane… dar în special la Zanni, pentru că el a venit, neîntrebat de nimeni, să dea niște declarații. A declarat că am întreținut relații sexuale cu Musty, cu Andrei și cu încă nu știu cine. Ceea ce înseamnă că cineva, ori din echipa mea, a mințit și a dat asta mai departe, ori Zanni’, a spus Roxana Ghiță de la Survivor, pentru Ciao.ro

Cine sunt persoanele care au întreținut relații sexuale la Survivor

Roxana Ghiță a mărturisit că Jador și Culiță au fost cei care ”au încercat” să ”obțină” ceva de la ea. Mai în glumă, mai în serios, fosta concurentă nu a ezitat să facă public acest lucru:

”Culiță cred că s-a dat mai mult la mișto’ la mine, așa zic eu. Este băiețeala’ asta care este, nu știu, împământenită în mentalitatea românului.

Jador mă lua în brațe… Jador este cumva mai excentric în felul lui de a fi și nu m-a deranjat niciodată modul în care s-a dat la mine. Pentru că el are anumite granițe, are anumite limite unde știe să se oprească. Mereu am respectat asta la el… față de cum erau alte persoane”, a mai transmis fosta războinică.

”Războinca” de la Survivor se declară o persoană sociabilă, iar în această competiție a ajuns la concluzia că această calitate se poate interpreta în mai multe moduri. Printre admiratori se înumără și ”colegul” Zanni:

”Și Zanni știe asta și am mai spus-o o dată, că s-a dat la mine. Cred că a fost prima persoană, încă de când am plecat spre Dominicană. Am vorbit cu el, ce aveam de discutat pe o parte… Eu sunt o persoană foarte sociabilă. Aparent, să fii sociabilă înseamnă să fii o persoană deschisă la relații, ceea ce nu este greșit, dar eu nu sunt o persoană așa”, a mai spus ”războinica”.

