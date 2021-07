Zanni, mai sincer ca niciodată cu privire la relația cu Ana Porgras. Ce se întâmplă, de fapt, cu cei doi foști concurenți de la Survivor

Hubert Edmond Zannidache, pe scurt Zanni, câștigătorul sezonului de la Survivor, a vorbit într-un interviu recent, mai sincer ca niciodată, despre relația pe care o are în prezent cu Ana Porgras.

Tânărul artist, în vârstă de 23 de ani, explică că între el și fosta campioană mondială la gimnastică nu a existat niciodată mai mult decât o relație sincer de prietenie.

„I-am spus Anei că ne înțelegem atât de bine încât lumea ar putea să creadă că suntem împreună. Nu am vrut să evit acest lucru, pentru că doream să le arăt femeilor câtă nevoie am de acest lucru. Voiam să îi arăt Anei cât de mult o apreciez, voiam să vadă oamenii că sunt sensibil, că am nevoie de afecțiune.

Citește și: Antonia și Alex Velea l-au dus în „excursie” pe Zannidache. Cum l-au răsfățat pe litoral

La Ana mi-au plăcut blândețea, calmul ei. Nu aș fi vrut să devenim romantici, nu sunt genul să mint. Pur și simplu ne înțelegeam atât de bine…

Nu e greșit să iubești pe cineva, dar nu simțeam acest lucru. I-am oferit afecțiunea de care avea nevoie, am vrut să știe că sunt lângă ea, dar a fost o limită, nu i-am dat de înțeles altceva, nu am dorit să o supăr. Am păstrat mereu distanța profesională, știam amândoi că nu este nimic între noi”, a declarat Zanni, pentru revista Viva.

Ce s-a întâmplat după intoarcerea în România

Mai mult decât atât, Zanni a explică că deși toată lumea a crezut că sunt împreună, în realitate el nu o consideră că interacțiunea lor a fost diferită față de cea pe care a avut cu restul de concurenți care i-au devenit prieteni între timp.

„Ne putem vedea, saluta, ceea ce aș face cu oricine din competiția asta, dar ceva serios între noi doi nu va fi niciodată. Nici nu aș putea să fiu cu ea ca înainte…”, a mai spus câștigătorul Survivor.

Nu rata: Zanni, probleme de sănătate după Survivor România! Cu ce se confruntă artistul. „Am o bacterie în sânge”