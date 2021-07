Experiența „Survivor” s-a încheiat pentru Zanni, iar acum se bucură de viață cum știe el mai bine. Aflat în compania Antoniei și a lui Alex Velea, oamenii care l-au susținut necondiționat în cursa din Dominicană, marele câștigător a plecat pe litoral, acolo unde vrea să recupereze tot timpul în care a stat departe de tot ce înseamnă distracția. Ca de fiecare dată, CANCAN.RO vă prezintă imagini exclusive!

Zannidache a plecat la mare alături de Antonia și Alex Velea, iar cei doi artiști pot considera că l-au dus pe câștigătorul „Survivor” într-o mică excursie, în Mamaia. Zanni a lipsit din tot ceea ce înseamnă viața mondenă, iar Alex Velea și-a ținut promisiunea făcută și pare gata să se distreze alături de ”faimos” ori de câte ori are ocazia, așa cum îi spunea mereu în mesajele de susținere.

O seară de pomină

CANCAN.RO i-a întâlnit pe cei trei la unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Mamaia, în timp ce se pregăteau să petreacă o seară în care distracția era „felul” principal. Bucuros că se află din nou alături de oamenii dragi și că se poate distra în voie, Zannidache s-a comportat chiar ca un copil în excursie și a profitat de tot ceea ce i s-a oferit.

La un moment dat, la intrarea în hotel și-a făcut prezența paznicul clădirii, care a făcut câteva fotografii cu Zannidache și cu băieții din Golden Gang, „protejații” lui Alex Velea.

Îmbrăcați după ultimele tendințe, Zanni, Antonia, Velea și prietenii lor și-au făcut fotografii și au petrecut câteva minute în fața hotelului de lux la care s-au cazat, după care s-au bucurat de o seară de pomină!

Zannidache a câștigat „Survivor” 2021

După o cursă dificilă în Dominicană, Zanni a fost declarat marele câștigător al competiției „Survivor”. Imediat după concurs, faimosul a declarat că multe persoane i-au spus, înainte de participare, că el va câștiga competiția, însă niciodată nu a crezut că totul se va materializa pentru el într-o frumoasă victorie.

„Înainte să plec de acasă mi s-a spus de multe ori că o să câștig, dar niciodată nu zic mulțumesc când cineva îmi zice ceva de bine.

Aveam încredere în mine, dar nu știam dacă o să fac față. Îmi place să răspund exact așa cum se întâmplă. Pe zi ce trecea aveam din ce în ce mai multă încredere în mine. Am avut și gramul acela de noroc. Mi s-au deschis anumite porți exact la momentul potrivit. Am avut un kilogram de noroc. Am știut că fiecare chestie care se întâmplă este cu un scop”, a declarat Zanni, pentru „Ștafeta mixtă”.

Ce va face Zanni cu banii câștigați la ”Survivor România”

Zannidache este marele câștigător al acestui sezon ”Survivor România”. Tânărul a reușit să intre în posesia trofeului, după multe luni în care a luptat în echipa Faimoșilor. Tânărul este câștigătorul sumei de 50.000 de euro.

„Visul meu era îmi iau un apartament, vreau să mă mut de la cămin. Cu acest premiu asta o să fac, mă gândesc cum intru în apartament, cum îl mobilez. Vreau să le spun oamenilor de acasă că viața e o comedie pentru mine.

Așa am reusit să evoluez în viață, râzând. Sunt miștocar, dar și serios. S-a terminat ce a fost mai greu, mergem la petrecere. Mulțumesc că m-ați susținut, fără voi nu aș fi putut. Toți cei de acasă să râdă mult și voi decideți ce este în viață greu și ce este ușor. E important să rămâi pozitiv, să te distrezi, să râzi, pentru că tot ce meriți va veni”, a spus câștigătorul „Survivor România” 2021.