Declarațiile lui Zannidache, după câștigarea concursului Survivor România 2021 „Înainte să plec de acasă mi s-a spus”

Zanni a oferit reacții „la cald” după Finala Survivor România 2021. Faimosul a mărturisit că mulți i-au spus încă dinainte să ajungă în Republica Dominicană că el va aduce trofeul acasă.

Zannidache a declarat că faptul că a avut încredere în el l-a ajutat foarte mult. De asemenea, încrederea a crescut odată cu susținerea publicului.

„Înainte să plec de acasă mi s-a spus de multe ori că o să câștig, dar niciodată nu zic mulțumesc când cineva îmi zice ceva de bine.

Aveam încredere în mine, dar nu știam dacă o să fac față. Îmi place să răspund exact așa cum se întâmplă. Pe zi ce trecea aveam din ce în ce mai multă încredere în mine. Am avut și gramul acela de noroc. Mi s-au deschis anumite porți exact la momentul potrivit. Am avut un kilogram de noroc. Am știut că fiecare chestie care se întâmplă se”, a declarat Zanni, în exclusivitate pentru „Ștafeta mixtă”.

Zanni a mărturisit că așteaptă cu nerăbdare să se întoarcă acasă și să sărbătorească cu prietenii lui, în special și mentorul său, Alex Velea.

„Ce este drept este că la Survivor am vorbit de parcă le-am știut pe toate, dar nu știu cum va fi acasă. Sunt rupt de realitate. Am uitat cum arată toată lumea. D-abia aștept să îl aud pe Alex Velea cum se bucură”, a spus Faimosul.

VEZI ȘI: Zanni nu ia 50.000 de euro! Câți bani va primi, de fapt, câștigătorul Survivor România 2021

„Sunt un băiat sensibil, dar nu sunt un băiat ipocrit”

Zanni s-a văzut mereu un învingător și spune că le datorează totul susținătorilor lui.

„Sunt un băiat sensibil, dar nu sunt un băiat ipocrit. În momentul în care mi s-a spus numele mă așteptam, dar nu pentru că cred eu că sunt bun. Oamenii de acasă m-au făcut să simt asta și mi-au dat încrederea asta. Nu am crezut că voi câștiga pentru că sunt de neoprit, dar oamenii mi-au dat încrederea aia, de aceea am putut să fiu mai fericit. Mi-au transmis asta prin voturile lor”, a mărturisit Zanni.