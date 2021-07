Zanni, dezvăluiri emoționante despre singura fată pe care a iubit-o! „Trei ani am suferit după ea. Și-a bătut joc de mine”

În timpul competiției din Dominicană, Zanni a încercat să fie puternic și să nu își arate latura sensibilă, însă acum artistul s-a deschis și a scos la iveală povestea de dragoste ce i-a frânt inima. Câștigătorul din acest an al „Survivor România” a vorbit despre sigura femeie pe care a iubit-o și despre cum l-a făcut aceasta să sufere.

Invitat în cadrul unei emisiuni de televiziune, Zanni a făcut câteva dezvăluiri din viața personală. Acesta s-a deschis în fața telespectatorilor și a vorbit despre prima și singura iubire. Câștigătorul „Survivor România" a declarat că a iubit o singură dată și că acea iubire i-a adus multă suferință.

„Am fost odată îndrăgostit de o fată. Nu a fost reciproc, ne-am văzut o zi două ne-am sărutat. Nu există filme să exprime ce simțeam pentru fata aia. Și ea se vedea cu alți băieți, eu sufeream. Trei ani am suferit după ea. Și-a bătut joc de mine și aia a fost prima și ultima dată.

Eu aș vrea să îmi găsesc o fată, să mă simt bine cu ea, să nu simt că sunt în plus sau că ea e în plus. Nu sunt în căutare, că nu asta e prioritatea mea, dar dacă ar fi să o găsesc nu aș avea nimic împotrivă. În viitor mă văd la casa mea, cu copii.

Deocamdată vreau să îmi găsesc un apartament, să continui cu ce fac acum, să fiu un exemplu bun. Cine mă judecă că mai deraiez, scuză-mă pe mine. Încerc să fiu înțelept, să nu judec pe mine. Se mai întâmplă. Asta îmi doresc, să fiu cât mai corect, cât mai înțelept, să îi iubesc pe cei din jurul meu. Nu știu ce o să fac în viitor, ce o să se ivească”, a declarat Zanni, în platoul unei emisiuni de televiziune.

Zanni și Ana Porgras nu își mai vorbesc

Între Zanni și Ana Porgras a existat o chimie pe care toată lumea a observat-o. Iar la un moment dat, câțiva dintre colegii lor credeau cu tărie că cei doi au o relație amoroasă pe care vor s-o țină ascunsă. Însă, Ana și Zanni au negat în permanență faptul că între ei ar fi ceva mai mult decât o strânsă prietenie.

După terminarea competiției se pare că și relația de prietenie a ajuns la final. Zanni susține că nu vrea să mai aibă de-a face cu fosta gimnastă după ce a citit un mesaj pe Whatsapp.

„Eu am suferit mult când a plecat Ana, mulţi m-au întrebat de ce nu stau cu ea. O să vă spun acum totul, nu vreau să fiu răutăcios, nu vreau să o pun pe ea într-o lumină proastă! Nu am fost niciodată îndrăgostit de Ana, m-am împrietenit cu ea, e blândă, aveam nevoie de oameni care să îmi ofere afecţiune. Ne potriveam ca prieteni. Apoi am intrat în competiție.

Când am văzut că sunt atâţia mincinoşi eram supărat, îmi venea să mă lupt cu toţi, trebuia să mă temperez. Când a intrat şi ea în emisiune… m-am refugiat la ea. Mă liniştea, era conexiunea perfectă. A plecat, am ajuns în finală. A venit în Dominicană, a fost alături de mine mereu. I-am zis că o să îi arăt recunoştinţa mea, să rămânem doar noi doi, vorbim. Apoi am plecat cu ea în cameră, mi-a zis că i-a fost dor de mine.

Nu ştiam cum să îi zic Anei că nu vreau o relaţie cu ea, că nu vreau să ne iubim. O simţeam la petrecere ca nu mai era prezentă cu noi, se uită mereu pe telefon. Dar am citit un mesaj de pe WhatsApp care mi-a demonstrat că nu e ce trebuie. Nu am mai vorbit de atunci cu ea. M-a dezamăgit mult”, a declarat Zanni la emisiunea Teo Show.