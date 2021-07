Zanni, probleme de sănătate după Survivor România! Cu ce se confruntă artistul. „Am o bacterie în sânge”

După întoarcerea în România, Zanni nu a fost foarte activ pe rețelele de socializare, iar acum le-a dezvăluit fanilor motivul. Artistul a fost prins cu proiectele muzicale, dar s-a confruntat și cu unele probleme de sănătate. Se pare că aceste s-a infectat cu o bacterie în Dominicană.

Câștigătorul Survivor România și-a îngrijorat fanii. Acesta a lansat primul său volg după întoarcerea din Dominicană și le-a mărturisit tuturor că se confruntă cu unele probleme de sănătate. Se pare că pe parcursul competiției acesta a fost infectat cu o bacterie, iar acum acest lucru îi dă bătăi de cap. Artistul a făcut numeroase analize, iar în prezent se află sub tratament

„Am fost numai pe drumuri, trebuie să fac niște analize, pentru că ce am eu pe piele sunt niște infecții. Am o bacterie în sânge, dar nu e ceva grav, trebuie să iau antibiotic. Am dat o groază de bani pe analize, oricum banii pe care i-am câștigat, i-am câștigat datorită vouă și am de unde să plătesc”, a declarat Zanni.

„Să dăm cărțile pe față”

În același vlog, Zanni le-a dat o veste mare urmăritorilor săi. Acesta pornește o serie nouă pe YouTube în care va dezvălui tot ce nu s-a văzut la Survivor România și ce se întâmpla, de fapt, în spatele camerelor. De asemenea, artistul a ținu să își ceară scuze pentru anumite ieșiri pe care le-a avut pe parcursul competiției.

„Vreau să fac niște serii în care să vă dezvălui chestii de la Survivor pe care nu le-ați auzit sau nu le știați, vreau să râdem împreună și să dăm cărțile pe față. Gata cu vrăjeala. Am foarte multe surprize pentru voi, au început cântările. Mi s-au deschis niște porți.

Mi-e rușine de multe momente pe care le-am avut la Survivor și destul de târziu, dar nu prea târziu, mi-am dat seama că trebuie să fiu profesionist cu cei din jurul meu. Toți căutau să mă penalizeze, pentru momentele mele de sinceritate. În momentele în care eu am exagerat, așa a zis lumea, că am exagerat, dar eu nu am exagerat, au fost momente de sinceritate.

Au ieșit demonii din mine și am răbufnit. Mie nu îmi vine să cred ce șerpalăi erau acolo. Oameni care aveau o vârstă, care puteau să fie părinți și bunici, se comportau libidinos, iar eu eram șocat. Sunt convins că v-a fost scârbă de mine multora. Și mie mi-a fost”, a mai spus Zanni.

