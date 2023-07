Femeia din imagine a slăbit 27 de kilograme înainte de nuntă. Cum arată în rochia de mireasă

Brooke Reffo este o tânără coafeză din Melbourne, Australia. În perioada pandemiei de Covid-19 ea s-a îngrășat foarte mult. Când partenerul ei a cerut-o în căsătorie, tânăra a luat o decizie radicală. Dorindu-și să arate cât mai bine la nuntă, Brooke s-a pus pe o dieta drastică. Astfel, ea a slăbit nu mai puțin de 27 de kilograme în 15 luni.

Timp de doi ani, pandemia de Covid-19 a influențat radical viața oamenilor din întreaga lume. Este și cazul australiencei Brooke Reffo. Pe fondul stresului provocat de restricțiile stricte impuse în Australia, tânăra coafeză s-a îngrășat foarte mult, ajungând la greutatea de 92 de kilograme.

Brooke Reffo este coafeză în orașul Melbourne, iar pe timpul pandemiei de Covid-19 viața sa a fost dată peste cap. Din cauza restricțiilor drastice impuse de autoritățile din Australia, femeia a devenit tot mai sedentară și a început să mănânce mult. Astfel, în iulie 2021, ea ajuns la greutatea de 92 de kilograme, cea mai mare pe care o avusese vreodată.

În ciuda faptului că era conștientă de faptul că se îngrășase foarte mult, Brooke a luat o decizie radicală în momentul în care iubitul ei, Daniel, a cerut-o de soție. Dorindu-și foarte mult ca la nuntă să arate cât mai bine, tânăra australiancă a început o dietă alimentară foarte strictă. În plus, ea s-a apucat să facă cu regularitate exerciții fizice. Toate aceste schimbări s-au dovedit extrem de eficiente. După 15 luni de la momentul în care a decis că este timpul pentru o schimbare, ea a slăbit nu mai puțin de 27 de kilograme. Totodată, Brooke își cumpără acum haine cu trei numere mai mici. Ea are în sfârșit o siluetă de invidiat și este extrem de mândră de ce a reușit în ultimul an.

„Întotdeauna am fost puțin dolofană, dar m-am îngrășat încet după ce au început restricțiile. Mi-am atins cea mai mare greutate după câteva perioade de izolare la domiciliu. A fost o perioadă grea pentru toată lumea și cred că am folosit mâncarea ca o modalitate de a face față stresului. Cu meseria mea de coafeză, uneori nu aveam șansa să mă opresc și să fac o pauză pentru a lua prânzul și a căpăta din nou energia de care avem nevoie. Stăteam ore în șir fără să mănânc și apoi mâncam mult când ajungeam acasă pentru că îmi era foarte foame.

Excesul de greutate cu siguranță mi-a afectat cel mai mult încrederea. La serviciu, mă zăream toată ziua în oglindă și mă simțeam dezamăgită. Acest lucru era valabil mai ales când un client stătea pe scaunul meu și eu îmi comparam dimensiunea cu el. De asemenea, mă simțeam deseori jenată când făceam cumpărături cu prietenele mele și nu-mi mai veneau anumite rochii și haine atunci când le probam.

Am învățat singură dimensiunea porției de mâncare. Pierderea mea în greutate s-a produs atunci când am redus cantitatea de mâncare pe care o consumam. Am numărat caloriile folosind o aplicație. De asemenea, am început să mă asigur că mănânc corect și îmi alimentez corpul, astfel încât să pot evita acele episoade de exces.

Întotdeauna mi-am spus că voi începe să slăbesc, iar atunci când partenerul meu m-a cerut de soție a fost momentul decisiv. Deci am făcut exact asta! A fost o motivație uriașă pentru mine. Cea mai mare schimbare pe care am făcut-o a fost dieta mea.”, a declarat Brooke Reffo.

