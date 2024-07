Femeia din spatele lui Donald Trump, comportament suspicios în timpul tentativei de asasinat. Ce făcea

Fotografiile femeii au devenit foarte populare pe rețelele sociale și au generat numeroase teorii ale conspirației.

Pe platforma X, o postare a îndemnat oamenii să fie „foarte atenți” în privința femeii. Videoclipul respectiv a fost vizualizat de peste 19 milioane de ori.

„Se aud focuri de armă și primul ei instinct este să scoată foarte, foarte calm telefonul și să filmeze întregul spectacol. Vi se pare un comportament normal?”, a întrebat cineva într-o altă postare pe rețelele de socializare.

🚨 Watch the real time assassination attempt on Trump from different angles. With countdown from footage of people warning authorities about the shooter to Trump being whisked away. pic.twitter.com/iJTbRNlCEw

— MilkBarTV (@TheMilkBarTV) July 15, 2024