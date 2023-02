Femeie din Iași, revoltată pe medicii de la un spital din județ! Pacienta lansează acuzații grave la adresa lor: „M-au lăsat să zac pe pat”

O femeie din Iași acuză medicii de la un spital din județ că nu au tratat-o cum trebuie și că au lăsat-o să zacă fără să-i fie făcute analizele. Managerul spitalului a oferit o primă reacție și a spus cum a arătat situația, de fapt.

Un caz revoltător a avut loc luni 30 ianuarie 2023, la un spital din Iași, după ce o femeie a solicitat ajutorul medicilor, din cauza faptului că a alunecat pe gheață și a început să se simtă din ce în ce mai rău. Doar că, medicii de la Spitalul Orășenesc Hârlău nu ar fi ajutat-o și ar fi tratat-o indiferent, fără să-i facă investigații pentru a vedea dacă starea ei de sănătate este una bună. Mai mult decât atât, femeia susține că doctorul de gardă nici nu s-ar fi uitat peste actele pe care ea ar fi încercat să i le arate, pe motiv că suferă de anumite probleme de sănătate.

„Am solicitat o ambulanță, după ce ziua am alunecat, din neatenție, pe gheață, în curtea casei. Inițial am zis că a fost doar o căzătură, dar spre seară simțeam durerea din ce în ce mai apăsătoare, având în vedere că de câteva zile am niște probleme cu urechile și îmi curge infecție din ele. Aveam stări de amețeală foarte mari, așa că m-am speriat și am sunat la salvare.

Am ajuns la spitalul din Hârlău în jurul orei 8 jumătate (n.r. – ora 20:30), acolo unde am fost preluată de medicul de gardă, un doctor care nu s-a prezentat și nu știu cum se numește. I-am înmânat actele în care erau prezentate problemele mele de sănătate, dar nici măcar nu s-a uitat peste ele.

M-au băgat pur și simplu într-un salon, iar la ceva timp au venit și mi-au administrat un tratament cu algocalmin, fără să-mi facă nici măcar un set de analize”, a declarat femeia, pentru bzi.

Cum se apară instituția, după acuzațiile primite la adresa cadrelor medicale

Managerul spitalului susține că femeii i s-au făcut toate investigațiile necesare, însă nu se știa faptul că aceasta suferă și de afecțiuni cronice. Aceștia susțin că femeia a cerut să plece de una singură la spitalul județean, însă nu era cazul, pentru că starea ei de sănătate nu necesita investigații sau îngrijiri mai complexe.

”Pacienta s-a prezentat în camera de gardă a Spitalului Orășenesc Hârlău, luni, în jurul orei 20:30, cu un echipaj SMURD, cu un traumatism vechi de 24 de ore, adică nu era acută. A fost reținută, iar în cursul nopții s-a panicat ea… așa… și a cerut transferul la Iași.

Medicul care a văzut-o nu a considerat că este o urgență medicală și că trebuie trimisă la Iași. A ținut-o sub supraveghere până dimineață. Noi nu am avut cunoștință de afecțiunea cronică a dânsei, plus că nici nu deținem aparatură pentru CT, pentru ca doamnei să i se facă un control. Doctorul de gardă a considerat că pacienta nu are nevoie de un astfel de control, deoarece nu prezenta leziuni deschise, și a hotărât că este mai bine să o țină în spital, sub observație.

Dimineață urma să i se facă un set de analize, însă pacienta a refuzat, spunând că va încerca să ajungă pe cont propriu la Iași”, spune Liliana Lungu, managerul unității medicale, pentru sursa citată.