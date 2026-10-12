Femeie reținută în cazul fetei de 12 ani răpite în Teleorman. Ancheta este în desfășurare

Fată răpită
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O anchetă este în desfășurare în județul Teleorman, după ce o fată în vârstă de 12 ani ar fi fost răpită în plină stradă de patru persoane, respectiv trei bărbați și o femeie.

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, minora a fost urcată cu forța într-un autoturism și transportată într-o direcție necunoscută. Incidentul a stârnit imediat reacția martorilor aflați în zonă, care au alertat autoritățile prin apel la 112.

O fată de 12 ani a fost răpită în Teleorman

Totul s-ar fi petrecut în timp ce fata se afla pe o stradă din Teleorman. Un autoturism a oprit în apropierea ei, iar trei bărbați au coborât din vehicul. În timp ce femeia a rămas în mașină, cei trei au luat-o cu forța pe minoră și au urcat-o în autoturism, după care au părăsit rapid zona.

Scenele au fost observate de mai mulți trecători, care au sesizat imediat Poliția. În urma apelurilor primite, oamenii legii au demarat de urgență verificările și au transmis un mesaj Ro-Alert privind dispariția și posibila răpire a copilului, pentru a facilita găsirea acesteia în cel mai scurt timp.

După câteva ore de căutări, fata a fost identificată în apropierea municipiului Alexandria, tot pe raza județului Teleorman. Autoritățile nu au oferit până acum detalii cu privire la starea în care a fost găsită minora. Imediat după localizarea acesteia, polițiștii au deschis un dosar penal și au început cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Ancheta este în desfășurare

În cadrul anchetei, a fost depistată și reținută femeia despre care anchetatorii susțin că ar fi participat la răpire. Aceasta a fost plasată în arest pentru 24 de ore și urmează să fie prezentată în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările continuă pentru identificarea și prinderea celor trei bărbați implicați în acest caz. Polițiștii încearcă să stabilească exact rolul fiecărei persoane și motivele care au stat la baza răpirii, urmând să fie dispuse măsurile legale care se impun în funcție de concluziile anchetei.

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