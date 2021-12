Fericire mare în familia primului român care s-a vaccinat împotriva Covid-19! Mihaela Anghel, asistentă medicală la ”Matei Balș”, a devenit mămică!

Este fericire mare în familia primului român care s-a vaccinat împotriva Covid-19, în anul 2020. Mihaela Anghel, asistentă medicală în cadrul Institutului ”Matei Balș” din Capitală, a devenit mămică în luna septembrie a acestui an!

În anul 2020, în luna decembrie, Mihaela Anghel, angajată la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, a fost primul român care și-a administrat prima doză a serului împotriva Covid-19. După acel moment, asistenta medicală a oferit declarații de presă.

„Cred că a fost cea mai mare emoție pe care am trăit-o, am fost privilegiată că am fost aleasă să fiu prima vaccinată din această țară. Nu am întrebat nici măcar o secundă de ce am fost eu aleasă, pur și simplu am spus da și am ajuns aici. Nu a durut absolut deloc, este cel mai nedureros vaccin pe care l-am făcut până acum”, a declarat Mihaela Anghel, prima asistentă vaccinată din România.

Vezi și DECLARAȚIILE ASISTENTEI CĂREIA I S-A ADMINISTRAT PRIMUL VACCIN ANTI-COVID DIN ROMÂNIA: „ESTE CEL MAI NEDUREROS PE CARE L-AM FĂCUT VREODATĂ”

În luna septembrie a acestui an, Mihaela Anghel a devenit mămică! Aceasta a adus pe lume o fetiță, iar, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, au realizat o ședință foto. Aceasta s-a fotografiat alături de soțul ei și de micuță.

Sursă foto: arhivă Cancan