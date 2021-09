Este fericire mare în showbizul internațional! Actrița Georgina Cleverley, în vârstă de 35 de ani, a devenit mămică! Pe rețelele de socializare, ea și Tom, soțul ei, au făcut anunțul!

Actrița Georgina Cleverley, care a făcut parte din show-ul ”The Only Way Is Essex”, a devenit mămică. Aceasta are acum patru copii. Actrița a adus pe lume gemeni, iar fericirea este foarte mare în familia ei. Aceștia vor purta numele de Sloane și Summer. Pe rețelele de socializare a și postat prima imagine cu micuții.

”Niciodată nu îmi voi găsi cuvintele corecte pe care să le spun, ca să pot să-mi exprim sentimentele din prezent. Sloane și Summer, bine ați venit pe lume”, este mesajul postat de aceasta.

Pe rețelele de socializare, aceasta a primit numeroase aprecieri și mesaje din partea prietenilor virtuali.

”Doamne, ce frumuseți!”, ”Mătușa voastră vă va iubi pentru totdeauna”, ”Felicitări!”, sunt o parte din mesajele primite.

Sursă foto: captură video Youtube