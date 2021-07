Este fericire mare în showbizul internațional! Actrița Lauren Goodger a născut în urmă cu o zi. Aceasta a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, iar pe rețelele de socializare a și postat prima imagine cu micuța, în timp ce o ține în brațe.

Actrița și vedeta TV Lauren Goodger a adus pe lume în urmă cu o zi o fetiță perfect sănătoasă, fiind primul ei copil. Aceasta a postat pe rețelele de socializare prima imagine cu noul născut, în timp ce ea și partenerul ei îi ating mâna. În dreptul imaginii care a strâns peste 60.000 de aprecieri a și notat un mesaj: ”Bine ai venit în lume! Fetița noastră s-a născut! Mami și tati sunt foarte îndrăgostiți de tine”.

Conform digitalspy.com, reprezentantul acesteia a transmis pentru publicație faptul că ”mama și copilul sunt foarte bine, iar ea și Charlie abia așteaptă să petreacă momente alături de noul născut”. În prezent, vedeta TV este într-o relație cu Charles Drury, iar în luna ianuarie a acestui an confirma faptul că va deveni mămică pentru prima oară. Cei doi sunt împreună din octombrie 2020.

Potrivit informațiilor din presă, Lauren Goodger este fosta iubită a lui Mark Wright, fost jucător de fotbal la echipele de tineret de la West Ham, Arsenal şi Tottenham. Vedeta TV în vârstă de 34 de ani se află în prezent într-o relație cu Charles Drury, un tânăr în vârstă de 23 de ani care este un fotbalist din Chesterfield. Acesta a intrat în atenția publicului în 2019, când s-a cunoscut cu Katie Price. Actrița care a jucat în serialul britanic “The Only Way Is Essex”, Lauren Goodger, este fericită alături de partenerul ei și aștepta cu sufletul la gură venirea pe lume a micuței lor.

