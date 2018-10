Lauren Goodger, apariție incendiară după ce a îmbrăcat o salopetă transparentă. Vedeta nu a purtat lenjerie intimă și s-a văzut tot

Lauren Goodger “a incendiat” imaginația bărbaților, după ce a apărut la un eveniment de caritate îmbrăcată cu o salopetră aurie, însă, realizată dintr-un material transparent. Spre bucuria reprezentanților sexului tare, vedeta de televiziune purta doar sutien, nu și bikini. Imaginile HOT cu vedeta au stârnit multe reacții în mediul online.

Lauren Goodger, apariție incendiară după ce a îmbrăcat o salopetă transparentă la care nu și-a pus lenjerie intimă

În vârstă de 32 de ani, Lauren Goodger a atras toate privirile invitaților de la un cunoscut eveniment caritabil, care a avut loc în Londra. Șatena cu forme voluptoase a ales o salopetă aurie transparentă, la care “a uitat” să-și pună bikini. Efectul a fost unul pe măsură! Cei prezenți au întors mereu capul după ea și i-au analizat cu atenție zona intimă, mai ales că-n partea din față avea un cordon care mai acoperea câte ceva din goliciunea ei.

Actrița care a jucat în serialul britanic “The Only Way Is Essex” are un corp fără imperfecțiuni, iar pentru acest aspect a primit multe laude. Jurnaliștii de la Daily Mail titrează că Lauren Goodger a mărturisit că se va alătura unei aplicații porno, în încercarea de a câștiga bani, având în vedere că se confruntă cu mici probleme financiare.