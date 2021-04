Fernando de la Caransebeș a făcut-o și pe asta! A scos imnul porumbeilor și e uluitor cum îl interpretează! VIDEO

Fernando de la Caransebeș a făcut-o și pe asta! După ce și-a scos la licitație porumbelul favorit, căruia i-a pus numele de Fernandel, manelistul care avea să se pocăiască a scos, acum, imnul porumbeilor!

Imnul porumbeilor le întrece pe toate! L-a scos de curând, iar felul în care ”interpretează” este uluitor. Cu un porumbel în mâini, Fernando reușește o imitare de nota 10! (CITEȘTE ȘI: ERA “REGELE YOUTUBE-ULUI”, DAR ACUM SE ZBATE ÎN SĂRĂCIE: “TRĂIESC DE PE O ZI PE ALTA”)

Și-a scos porumbelul preferat la licitație, iar acum a compus imnul porumbeilor

Pasiunea pentru porumbei a lui Fernando de la Caransebeș s-a născut în copilărie, iar acum s-a pus serios pe treabă. Vrea să dea lovitura cu porumbelul lui preferat, așa că l-a scos la licitație. Inițial, a țintit 2.000 de euro, dar pretențiile s-au ridicat. Ba chiar mult prea mult, un milion de euro! Asta pentru a-l depăși ca preț pe Armando, porumbelul belgian care s-a vândut cu această sumă. ”Era un porumbel oarecare, dar azi are un nume, Fernandel, la fel ca proprietarul lui, Fernando de la Caransebeș. E un porumbel cunoscut și va fi matca de Super Topp Maraton a României”, a spus cel care se ocupă de porumbei dinainte de a se duce la școală. ”Este cea mai mare pasiune a mea. Am avut primul porumbel pe la cinci ani”, a continuat Fernando. (NU RATA: FERNANDO DE LA CARANSEBES LOVESTE DIN NOU! TE VEI PRAPADI DE RAS CAND O S-O ASCULTI!)

Fernando avea să-și descrie, apoi, marfa. ”E un porumbel care are o mare valoare, cum se vede și pe pedigriul lui. Licitația e pe termen nelimitat și porumbelul ăsta nu pleacă ușor, are valoare mare”, a spus Fernando. ”Vreau ca porumbelul meu, Fernandel, să-l depășească pe cel mai scump porumbel care s-a vândut vreodată, porumbelul Armando, din Belgia, de un million de euro”, a continuat Fernando.