Fetiță de 10 ani, îmbătrânită cu doi ani de hormonii din carne

O fetiță de 10 ani a fost îmbătrânită cu doi ani din cauza hormonilor de creștere introduși în carne. Producătorii îi folosesc pentru că o creștere în greutate a unui pui, spre exemplu, este foarte rapidă.

Puiul de carne crește de două ori mai repede dacă i se administrează hormone. Ca exemplu, crește într-o lună cât altădată în două. Și, din păcate, Uniunea Europeană acceptă situația! Doar endocrinologii trag un semnal de alarmă, însă nu sunt auziți de nimeni. Medicii au și ei de spus ceva: dezvoltarea forțată a păsărilor sau a animalelor pentru consum duce la apariția hormonilor în carne, iar asta ar conduce la înmulțirea cazurilor de pubertate precoce, scrie stirileprotv.ro.

Deja generația de acumsuferă de asta. Multe fete de doar 10 ani sunt chiar adolescente. Medicii vorbesc tot mai des de proastă alimentație. Endocrinologii pun formele neobișnuite ale dereglărilor hormonale pe modul intensiv în care sunt crescute păsările pe care le mâncăm. Consumul de carne rezultată astfel pare să grăbească maturizarea copiilor.

Caz concret, o fetiță de zece ani! Este nevoită să facă injecții, de un an și jumătate, tratament care îi stăpânește hormonii. ”Am făcut și o radiografie să-i vadă vârsta osoasă și s-a văzut că vârsta ei este cu 2 ani … ea are 10 ani și jumătate și ar fi 12 ani și jumătate”, spune tatăl fetiței. „Primele semne au fost durerile de sâni. Am mers la medicul de familie”, spune și mama fetiței. Medicul endocrinolog Iuliana Gherlan trage semnalul de alarmă. „Există riscul ca … fetițe pot rămâne însărcinate”, spune medicul.

Iată dialogul reporter- mama fetiței

Reporter: Ce v-a spus medicul să opriți, să nu mai dați copilului să mănânce?

Mama fetiței: Să nu mai mănânce carne de pui din comerț, puiul și curcanul sunt foarte periculoase, noi nu ne dăm seama, dar e foarte periculos să mănânc.

Reporter: De ce?

Mama: Pentru că e plin de hormoni