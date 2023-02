Fetița-ventriloc Ana-Maria Mărgean, finalista America’s Got Talent, are o voce de aur! Se pregătește alături de AVA, pentru a avea o carieră strălucită în industria muzicală

Ana-Maria Mărgean, celebra fetiță-ventriloc, se pregătește alături de Andreea Avarvari, cunoscută drept AVA, pentru a atinge culmile succesului în industria muzicală. Finalista America’s Got Talent: All-Stars ia lecții de canto, iar părinții sunt extrem de mândri de ea! Iată detaliile mai jos, în articol.

Ana-Maria Mărgean, la vârsta de doar 13 ani, a reușit să trezească sentimente și emoții frumoase în sufletele oamenilor. După ce a câștigat concursul „Românii au Talent”, sezonul 11, în anul 2021, a reușit să ajungă în finala „America’s Got Talent: All-Stars”. Micuța este extrem de apreciată în mediul online și, de-a lungul timpului, a reușit să câștige peste 100 de trofee, diplome și medalii. Are o pasiune aparte față de muzică, iar de la vârsta de 5 ani a început să investească în această latură. De asemenea, micuța a câștigat și în anul 2020 un trofeu la Festivalul Internațional de Canto „Cezar Ouatu”, la Ploiești. Pe de altă parte, în urmă cu doi ani, și-a descoperit o nouă pasiune: arta ventrilociei.

Vezi și ANA-MARIA MĂRGEAN A DAT LOVITURA! CÂȘTIGĂTOAREA ROMÂNII AU TALENT 2021 A AJUNS VEDETĂ ÎN AMERICA

Se pregătește alături de AVA, pentru a excela în industria muzicală

Drumul ei în industria muzicală este călăuzit de Andreea Avarvari, cunoscută drept AVA. Încă de la început au avut o relație foarte apropiată și, în prezent, fetița de 13 ani face ore de canto, online, alături de AVA. S-au cunoscut când fetița-ventriloc avea 5 ani și câteva luni. Talentul i-a fost descoperit chiar de AVA, care a decis să investească timp și muncă în pasiunea micuței.

„Ana este un copil foarte talentat și muncitor. Tot ceea ce trăiește acum, este rezultatul muncii zilnice, perseverență, ambiție și voință. Este dovada vie a faptului că atunci când îți dorești cu adevărat și muncești în acest sens, vei ajunge acolo unde îți dorești. În curând va împlini 14 ani. Rezultatele ei sunt fabuloase: a câștigat “Românii au talent” și acum a ajuns și pe scena “America’s Got Talent”. Sunt fericită că am șansa să lucrez cu un copil atât de talentat și perseverent. Tot timpul și-a dorit mai mult, dacă îi dădeam să învețe o piesă pentru ora de canto, ea venea cu 2 piese pregătite și tot așa. Orele noastre de canto, la Music City, sunt dinamice, unde descoperim tot timpul lucruri noi, legate de tehnica vocală, muzică etc. Părinții Anei sunt niște oameni deosebiți, care au înțeles despre ce este vorba în acest drum, unde se construiește cărămidă cu cărămidă, pentru minunata Ana Maria Mărgean”, a mărturisit AVA.