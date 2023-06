Ana Maria Mărgean a reușit să bifeze, până la vârsta de 14 ani, participările în cadrul emisiunilor Românii au talent, show difuzat la Pro TV, și America’s Got Talent: All Stars. De altfel, fetița ventriloc a câștigat, în 2021, emisiunea din țara noastră, în juriu aflându-se Andra, Andi Moisescu, Florin Călinescu și Alexandra Dinu, iar anul acesta a reușit să se califice în finala concursului din America, clasându-se, la sfârșit, pe locul patru. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, adolescenta a vorbit despre sentimentele care au încercat-o în cadrul ambelor show-uri.

A treia oară a fost cu noroc pentru Ana Maria Mărgean! Și-a dorit din suflet să participe în cadrul emisiunii Românii au talent și și-a încercat norocul în acest sens, înscriindu-se de mai multe ori. A treia oară, așa cum menționam anterior, a reușit să ajungă la televizor, așa cum a menționat în cadrul interviului exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, și tot atunci a și câștigat marea finală. La doi ani distanță, în 2023, Ana a fost contactată și i s-a propus să participe în cadrul show-ului America’s Got Talent: All Stars, acolo unde câștigători din mai multe țări în care este difuzată emisiunea se luptă pentru marele premiu. De altfel, fetița ventriloc s-a clasat pe locul patru în finala concursului, lucru neașteptat de ea, după cum a mărturisit.

„Este un moment pe care mi-l amintesc în detaliu”

CANCAN.RO: Spune-ne cum a fost pentru tine experiența Românii au talent. În 2021 ai câștigat.

Ana Maria Mărgean: Da, a fost o experiență foarte frumoasă, pot să zic că e una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea. Cu Ava (nr. profesoara de canto a Anei) m-am pregătit, la fel și Lizz (nr. păpușa Anei), tot cu Ava s-a pregătit, și uite că am și câștigat.

CANCAN.RO: Ava a fost cu ideea de a te duce la Românii au talent?

Ana Maria Mărgean: De fiecare dată a fost dorința mea și ea m-a ajutat.

CANCAN.RO: Tu ai mai vrut să participi și în anii anteriori? Ai mai fost la preselecții?

Ana Maria Mărgean: Da, mi-am încercat norocul de mai multe ori, dar abia a treia oară am reușit să ajung și eu la televizor și m-am bucurat enorm.

CANCAN.RO: Cum a fost pentru tine să afli că ai câștigat Românii au talent?

Ana Maria Mărgean: Mă treceau toate emoțiile posibile, eram fericită, eram emoționată, aveam tot felul de stări, dar este un moment pe care mi-l amintesc în detaliu, de fiecare dată, și pe care n-am să-l uit niciodată.

CANCAN.RO: Iar după? Te recunoșteau oamenii pe stradă?

Ana Maria Mărgean: Da, am fost recunoscută de câteva ori pe stradă, la mall, și mă simțeam foarte bine că mulți oameni veneau să facă poze cu mine și mă felicitau și era un sentiment foarte frumos.

„Nu mă așteptam să ajung nici în top 5”

CANCAN.RO: Tu ai fost și-n America la un concurs, acolo unde ai ocupat locul patru în finală.

Ana Maria Mărgean: Mă simt recunoscătoare că am avut aceste experiențe minunate, de la Românii au talent și America’s Got Talent: All Stars, și nu puteam să fiu mai fericită.

CANCAN.RO: Ai mers tot cu Ava acolo?

Ana Maria Mărgean: Ava, din păcate, n-a putut să meargă cu mine pentru că ea are școala de canto și sunt mulți copii care-și doresc să meargă mai departe cu muzica, dar m-a susținut așa, de la distanță.

CANCAN.RO: Și a venit de la tine ideea de a participa acolo?

Ana Maria Mărgean: De fapt, ei ne-au contactat pentru că a fost o ediție specială, all stars, au adunat câștigători din toată lumea și am fost norocoasă să fiu una dintre ei.

CANCAN.RO: Ți-ai fi imaginat că va urma să ajungi chiar pe locul patru în finală?

Ana Maria Mărgean: Nu m-am așteptat, am ajuns în momentul în care eram cu doi alți super-artiști pe scenă și nu mă așteptam să ajung nici în top 5, dar când am ajuns am fost atât de fericită și chiar m-a bucurat enorm.

