Ce au spus jurații de la ”America`n Got Talent” despre Ana Maria Mărgean, câștigătoarea ”Românii au Talent” 2021. Fetița ventriloc s-a calificat în finala show-ului

Pare să fie visul oricărui român talentat, însă puțini sunt cei care reușesc să ajungă pe renumita scenă de la ”America`s Got Talent: All Stars”. Ana Maria Mărgean, câștigătoarea ”Românii au Talent” 2021, a ajuns acolo, iar povestea și talentul ei au făcut înconjurul lumii.

Nu doar că a reușit să câștige ”Românii au Talent” 2021, dar acum a ajuns și printre cei 11 finaliști de la ”America`s Got Talent: All Stars”. Fetița ventriloc a reușit să impresioneze publicul și juriul de la celebrul show, iar acum este mai aproape ca niciodată de a câștiga marele premiu.

”Sunt foarte mândră că m-am calificat în finala „America’s Got Talent: All-Stars”. A fost un concurs de talente de mare amploare, o ediţie cu adevărat specială. Pot să spun că au participat peste 60 de oameni talentaţi şi sunt fericită şi un pic entuziasmată de ce a fost acolo. Pentru că a fost o oportunitate foarte bună pentru mine şi am concurat cu ventriloci celebri. M-am simţit foarte bine, ca o vedetă.”, a spus Ana Maria pentru Click.ro.

Ana Maria Mărgean are 13 ani și a reușit să atragă o mulțime de aprecieri, atât din partea juraților, dar și din partea publicului internațional.

„Nu e de mirare că ai câștigat! Ești superbă”, a fost reacția pe care jurații emisiunii au avut-o în momentul în care au urmărit-o pe scenă pe micuța româncă de numai 13 ani.

Totodată, Heidi Klum a avut numai cuvinte de laudă la adresa româncei: ”Ești incredibilă! Și cânți atât de frumos! Mi-au plăcut și glumele!”, i-a spus Heidi Klum.

În anul 2021 când a participat la competiția de talente, tânăra i-a impresionat pe jurați prin numărul său inedit de ventrilocie și a ajuns direct în semifinală. Pentru a câștiga competiția, fetița a fost ajutată de păpușa sa, Lizzy și de cursurile de ventrilocie pe care le-a urmărit pe youtube, timp de doi ani.

„Anul trecut de ziua mea am primit-o pe Lizzy și am devenit cele mai bune prietene. Eu rețin repede, am ureche muzicală. Părinții mei au văzut asta și m-au dus la canto”, spunea Ana Maria în urmă cu ceva timp.

Totodată, copila a recunoscut faptul că banii câștigați la ”Românii au Talent” i-a investit într-o casă, pentru ea și familia ei.

„După ce am câștigat, nu știam ce să fac cu ei. Acum i-am investit într-o căsuță smart, pentru mine și familia mea. Este o căsuță mult mai eficientă din punct de vedere al tehnologiei. Este o căsuță în Clinceni și are tot ce îi trebuie”, a mai spus Ana Maria Mărgean.