Cine este, de fapt, Ana-Maria Mărgean, adolescenta cu 2 talente care a primit Golden Buzz de la Andra Măruță. Legătura ei cu Cezar Ouatu

La 11 ani, Ana-Maria Mărgean a cucerit milioane de oameni, după ce a apărut pe scena de la “Românii au talent”! Adolescenta care are o voce extraordinară și este o ventrilocă iscusită a făcut-o pe Andra Măruță să apese butonul auriu care a trimis-o direct în finala sezonului 11. Azi, vă dezvăluim care este legătura tinerei artiste cu valorosul contratenor Cezar Ouatu.

Ana-Maria Mărgean, cântăreaţă ventrilocă la 11 ani

Cu zâmbetul pe buze și câteva emoții… așa a pășit Ana-Maria Mărgean în fața celor patru jurați ai show-ului de la Pro TV. Și, nu, nu singură, ci împreună cu cea mai bună prietenă a ei: păpușa Lizzie, iar atmosfera a devenit una cu totul și cu totul specială: a reușit să susțină un moment extraordinar cântând pe două voci! A început să descopere taine din arta ventrilociei în 2018, de pe YouTube. De mai bine de un an, ea a luat lucrurile în serios și lucrează cu Crina Svobodă.

“Arta de a vorbi fără să îți miști buzele am descoperit-o acum doi ani pe YouTube și am început să o practic în perioada carantinei când toată lumea era blocată în casă. Am început cu voci, cu exerciții de dicție și am evoluat. Am început să confecționez păpuși din șosete, iar anul acesta am primit-o pe Lizi. M-am gândit că aici este cel mai potrivit loc să se lanseze”, a povestit copila în prezentarea sa.

Părinții adolescentei au descoperit că îi plăcea foarte mult să cânte; auzea linia melodică de două ori și o învăța, o reproducea imediat. Pe când avea cinci ani, Ana-Maria Mărgean a fost dusă la canto și, ulterior, a început să participe la diferite concursuri și festivaluri. Au început să treacă anii și s-a tot antrenat. A făcut puțin pian, dar vrea să facă și mai mult, ar vrea să se acompanieze cu pianul, conform romaniiautalent.protv.ro.

Andra și Florin Călinescu au mărturisit că ea are toate ingredientele necesare pentru a deveni câștigătoarea celui de-al unsprezecelea sezon de la “Românii au talent”. Mai avem de așteptat câteva săptămâni bune până când vom afla dacă vorbele lor se vor adeveri. Până atunci, vă spunem că în iarna anului trecut, Ana-Maria Mărgean și-a adjudecat un trofeu în cadrul Festivalului Internațional De Canto “Cezar Ouatu”, organizat la Filarmonica “Paul Constantinescu” din Ploiești. Cântăreaţa ventrilocă s-a clasat pe locul III, iar cunoscutul artist a făcut felicitat-o personal.

“A fost cea mai bună zi din viața mea până acum. Gestul Andrei este cel mai frumos mărțișor care mi s-a dăruit vreodată”, a mărturisit Ana-Maria într-un interviu acordat pentru romaniiautalent.protv.ro.

“Nu avea cum să plece fără Golden Buzz” a fost una dintre reacțiile lui Andi Moisescu.

În clipul de mai jos, puteți să revedeți momentul impresionant al concurentei care are doar 11 ani.

“Doamne, nu îmi vine să cred ce am văzut. Ana, îți doresc să câștigi «Românii au talent» și să ajungi la nivel mondial cunoscută pentru că eu nu am văzut așa ceva și sunt bucuros că am prins numărul ăsta din față și am scaun în primul rând la primul tâu spectacol de nivel național. Sunt oameni pe care îi vezi pe stradă, te întâlnești cu ei la scara blocului, ca vecini, la școală și nu îți imaginezi în viața ta că oamenii ăia au puterea de a face o țară întreagă să plângă, să râdă, să rămână șocată”, a declarat Smiley.

“Am senzația că am văzut și câștigătorul ediției din al unsprezecelea sezon. Ești foarte talentată și performanța de a scoate sunete cu noimă. Ești cel mai spectaculos număr pe care eu l-am văzut la «Românii au talent». Bravo! Micuța ventriloacă este sortită să câștige emisiunea pentru că performanța ei e absolută. Muzical perfect, dublu perfect pe două cântări și păpușăreasă excelentă”, a spus Florin Călinescu.

