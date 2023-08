Fetițele Gabrielei Cristea și ale lui Tavi Clonda, victime ale bullying-ului! Prezentatoarea TV a dezvăluit ce s-a întâmplat la grădinița micuțelor

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt căsătoriți din anul 2015 și au împreună două fetițe, pe Victoria (6 ani) și Iris (4 ani). Amândoi se preocupă de creșterea și educația copiilor și încearcă să le ofere o copilărie fericită. Însă, unele situații din viața celor două nu pot fi evitate sau controlate de părinți. În cadrul unui interviu, vedeta de la Antena Stars a mărturisit că micuțele ei s-au confruntat cu bullying-ul la grădiniță.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea au devenit părinți pentru prima dată, în anul 2017, atunci când micuța Victoria a venit pe lume. Doi ani mai târziu, Gabriela Cristea a născut-o pe Iris, cea de-a doua fetiță, în vârstă de 4 ani, în prezent. De când a devenit mamă, viața vedetei de la Antena Stars s-a schimbat complet.

Gabriela Cristea se preocupă în aceeași măsură și de carieră, și de viața de familie. Când nu se află pe platourile de filmare ale emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”, de la Antena Stars, vedeta petrece timp cu soțul și fetițele sale. Cei doi au grijă să le ofere o educație de calitate, iar pe de altă parte, învață să gestioneze fiecare situația mai puțin plăcută din viața fetițelor sale.

Gabriela Cristea a dezvăluit că Victoria și Iris au fost supuse bullying-ului la grădiniță și a povestit cum a reușit să gestioneze tot ceea ce s-a întâmplat.

Fetițele Gabrielei Cristea au fost victimele bullying-ului: „Toate lucrurile s-au rezolvat și toate sunt spre bine”

Gabriela Cristea a mărturisit că fetițele sale nu au fost ocolite de bullying (hărțuire verbală), fenomen care ia amploare din ce în ce mai tare în rândul copiilor și al adolescenților.

Din fericire, vedeta a reușit să gestioneze cum trebuie întreaga situație, iar cel mai important sfat pe care l-a recomandat este ca părinții să discute în permanență cu copiii lor, indiferent de probleme și de gravitatea lor.

„Fetele, la momentul ăsta, sunt foarte liniștite și fericite la grădiniță. Apropo de bullying, da, din păcate am trăit un asemenea episod, dar am încercat să-l gestionăm așa cum am știut noi mai bine, am lucrat împreună cu directoarea grădiniței și, până la urmă, toate lucrurile s-au rezolvat și toate sunt spre bine.

Evident, și cu tactul și delicatețea de care noi am fost în stare, am reușit să le punem pe un făgaș normal. Din păcate, bullyingul e prezent în toate instituțiile de învățământ, dar, atâta timp cât îi dai încredere copilului tău că poate să vorbească cu tine și să aibă în tine o persoană căreia poate să i se confeseze, copilul, cu siguranță, va fi liniștit și va accepta că poate să vorbească cu tine și să-și rezolve problemele ajutat fiind de tine, ca părinte”, a declarat Gabriela Cristea, pentru Viva!.

