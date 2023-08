Despărțire dureroasă pentru Tavi Clonda și Gabriela Cristea. Bărbatul a început să plângă. „Sper să aibă noroc”

Se spune că despărțirile nu sunt deloc ușoare. Tavi Clonda a reușit să stârnească curiozitatea urmăritorilor de pe Instagram, acolo unde, nostalgic și cu lacrimi în ochi, le-a povestit despre cea mai recentă ”despărțire” din viața lui.

Mai exact, Tavi Clonda a vândut mașina familiei, iar despărțirea de cea care i-a purtat pe drumurile țării a fost una grea. Soțul Gabrielei Cristea și-a luat rămas bun de la autoturism în parcarea unui centru comercial, acolo unde a lăsat-o pe mâinile noilor proprietari.

Tavi Clonda nu s-a mai putut abține și a început să plângă

Deși recunoaște că nu i-a fost ușor să renunțe la ea, artistul a plecat cu inima împăcată și se bucură de faptul că mașinuța lui a ajuns pe mâna unor oameni frumoși.

”Gata, a plecat! Drumuri bune le doresc. Uitați-vă, pielea de găină! Le-am dat-o. Zici că sunt copil din ăla. Uite-i acolo, le-am făcut poze, să le trimit. Da, și acum mă duc pe jos până acasă să reflectez. Mă bucur, sunt lacrimi de bucurie și de nostalgie. Dar măcar știu că am dat-o exact cum mi-am dorit. Cu energie bună, unor oameni frumoși. Și sper să aibă noroc și să avem cu toții noroc să ne iubim familiile”, a spusTavi, pe contul său de Instagram.

Nu au fost puțini cei care au empatizat cu Tavi Clonda, iar comentariile internauților au fost pe măsura trăirilor sale: ”Și noi am schimbat-o în decembrie. Am plâns și mă gândesc la ea și acum. Mereu mă uit la pozele cu ea, iar cu cea nouă m-am obișnuit foarte greu. Este greu atunci când te desparți de lucruri care au făcut parte din viața noastră/ Da, eu te înțeleg perfect. Și eu mă atașez de lucrurile mele și sufăr când trebuie să le înstrăinez. Asta înseamnă că ești un om sensibil și cu suflet bun. Toate aprecierile mele pentru tine și familia ta/ Cât am plâns și eu după mașinuța mea/ Ce teatru ieftin. Tu plângeai de fericire că ai dat-o și că îți iei alta/ Tavi, fii bărbată/ Important este că și tu simți energia bună”, au fost doar o parte din comentariile internauților.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au impus reguli și restricții în căsnicia lor

Ca aproape în orice familie, Tavi Clonda și Gabriela Cristea încearcă să se ghideze după anumite reguli impuse chiar de ei. Pentru ca relația lor să fie în armonie, artistul a dezvăluit setul de reguli de care cei doi țin cont, dar și cum s-a schimbat viața lor de când au fost puse în practică.

„Încercăm să nu țipăm, de înjurat, Doamne ferește, nu se pune problema. Încercăm să nu ridicăm tonul. Ne-am impus oarecum acest lucru, aș fi vrut să fac niște reguli, însă ea nu a fost de acord, aș fi vrut să le și scriem, ea a spus: Nu, hai să le ținem minte.

Ținem cont să nu țipăm, să îl ascultăm pe celălalt atunci când are o problemă, chiar dacă nu ai răbdare spui: lasă-mă puțin că îmi revin. Nu s-a mai întâmplat de mult, însă, în trecut, se mai întâmpla”, a declarat Tavi Clonda, potrivit Spynews.ro.

Soțul Gabrielei Cristea recunoaște că mai există anumite neînțelegeri în familia lui, însă el este, aproape tot timpul, cel care cedează și lasă de la el.

„Mie nu-mi plac energiile negative, nu îmi plac relațiile acelea cu năbădăi, cum se spune. Nu îmi plac de loc pentru că sunt urcușuri și coborâșuri, bine ele mai apar fără să vrei, mai ales la începutul unei relații. Prefer să mergem așa, constant în sus. Eu sunt cel care cedează primul în ultimul timp (n.r. în cazul unui conflict). Dacă era Gabriela de față, ar fi recunoscut că eu cedez primul. De câteva ori a cedat și ea, dar de mai multe ori eu.”, a mai spus Tavi Clonda.