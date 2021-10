Fiica Andreei Marin, dezvăluiri despre relaţia cu mama sa: „Mă ajută tot timpul”

Andreea Marin şi Ștefan Bănică Jr au împreună o minunăţie de fată pe nume Violeta. Tânăra este în prezent o domnişoară în toată regula, iar recent a fost prezentă alături de mama sa la un eveniment. Tot atunci, adolescenta a oferit şi un interviu în care a povestit ce relaţie are cu cea care i-a dat viaţă.

Violeta a avut extrem de puţine apariţii, iar atunci când a participat la un eveniment a făcut-o de fiecare dată alături de celebra sa mamă. Pentru că este o prezenţă rară în lumina reflectoarelor jurnaliştii au dorit să afle cât mai multe lucruri de la aceasta.

În cadrul unui interviu recent, tânăra a fost întrebată ce sfaturi a primit de la Andreea Marin şi fără să stea prea mult pe gânduri a răspuns: ”Mama mi-a dat multe sfaturi… cel mai prețios? Mi-a spus să fiu eu însămi și tot timpul ascult sfatul ăsta. Niciodată nu mă las influențată de alte persoane, sunt mai mult un lider, să spun, decât un follower”, a spus Violeta.

În acelaşi timp, Violeta a vorbit şi despre celebritatea mamei sale. Adolescenta a precizat faptul că la vârsta de 5 ani a început să conştientizeze unele lucruri.

„Prima dată când am văzut-o la TV m-a șocat foarte tare. Nu știam, nu eram conștientă de faima ei sau de faptul că este atât de cunoscută. Am fost emoționată și mândră că mama este atât de populară, sunt foarte mândră de tot ce face. Nu mi-a ascuns niciodată chestia asta, dar nici nu a zis niciodată: «Eu sunt persoana asta și mă definesc prin jobul meu și prin faptul că am atâția followeri sau sunt populară», ci: «Mă definesc prin ce fac eu, acțiunile mele». Așa am ajuns eu foarte mândră de mama”, a mai spus adolescenta.

„Mă ajută tot timpul”

În ceea ce priveşte relaţia dintre cele două, Violeta a dezvăluit că este foarte apropiată de mama sa. Atunci când are nevoie de un sfat nu ezită să apeleze cu încredere la cea care i-a dat viaţă.

În acelaşi timp, Violeta a explicat şi faptul că îi place să îşi rezolve problemele singură, pentru că este o fire independentă.

„Sunt destul de apropiată cu mama acum. Nu am foarte multe probleme pe care să le discut cu ea pentru că, de obicei, mă descurc singură și nu e că mă abțin din a vorbi cu mama, dar îmi place să văd cât de mult pot să duc singură. Dar mama mă ajută tot timpul și îi mulțumesc foarte mult pentru asta”, a mai spus ea.

