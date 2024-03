Fiica Andreei Marin, hotărâtă să se mute! Cu cine vrea să locuiască Violeta: ”Nu suport minciuna”

Violeta și Radu Ștefan Bănică au o relație foarte sudată chiar dacă sunt frați doar după tată! Cei doi au o legătură specială, se înțeleg de minune și pare că nimeni și nimic nu le va strica relația apropiată. Fiica lui Ștefan Bănică a mărturisit, de curând, ce promisiune solemnă i-a făcut fratelui ei. Tânăra va face tot posibilul să o respecte, căci și-a dat cuvântul. Despre ce este vorba?

Violeta și Radu Bănică au o relație foarte apropiată, chiar dacă sunt doar frați de tată. Cei doi conversează adesea, ies împreună și își împart cele mai ascunse secrete. Sunt prieteni foarte buni, lucru care nu face decât să-i bucure pe părinții lor. Violeta Bănică a recunoscut, de curând, ce promisiune i-a făcut fratelui ei acum câțiva ani. N-au uitat deloc de ea și speră să ducă totul până la bun sfârșit!

Atunci când avea doar 9 ani, Violeta i-a promis lui Radu că se vor muta în America. Iată că încă nu este timpul pierdut! Tânăra speră ca artistul să-și țină cuvântul dat și să se mute la New York, așa cum hotărâseră de mici copii.

Înainte să fac ceva, mereu mă gândesc înainte, pentru că suntem persoane publice și contează imaginea, dar, în general, tot ce fac, fac cu familia sau cu acordul lor sau pur și simplu în scop de voluntariat sau activism. La școală nu am fost niciodată privită altfel, pentru că am crescut cu majoritatea colegilor încă de la creșă, așa că m-au cunoscut pe mine, Violeta, nu fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică.”, a explicat Violeta, pentru Playtech .

Nu știu dacă se va ține de promisiune, dar vedem! Fratele meu tot timpul a fost unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, mai ales pentru că nu mă minte. Nu suport minciuna și tot timpul mi-a zis să fiu la locul meu, dar să fiu eu. Tot timpul am învățat să fiu naturală. El mi-a zis să stau mereu dreaptă, să nu stau cocoșată și mereu mă gândesc la el.

„Dacă aș pleca în străinătate la studii nu aș putea fi însoțită, dar visul este să își țină Ștef promisiunea, că ne vom muta împreună. La 9 ani am făcut acest plan, să mergem în New York împreună, să ne mutăm acolo.

Violeta Bănică a recunoscut că mama ei i-a fost alături în toate deciziile. Andreea Marin are o relație foarte unită cu fiica ei, pentru care ar face orice. Tânăra a dezvăluit că prezentatoarea TV a sfătuit-o așa cum a știut mai bine în ceea ce privește cariera. Violeta ar vrea să studieze dreptul și de ce nu, să plece în străinătate pentru acest lucru.

„Mama mea mi-a zis să fac ceva serios și apoi să aleg ceva distractiv. Nu am înțeles ce a spus până nu am realizat. Există meserii un pic mai grele de făcut, pentru oameni cu potențial mai mare, apoi există meserii mai ușoare, dar nu o zic ca să judec pe cineva. Doar că, mi-am dat seama că mama mea crede în mine atât de mult încât pot să aleg ceva care necesită mai mult efort și implicare, mai ales pe partea asta academică. Am început să mă interesez, m-am îndreptat spre Drept. Aș vrea să plec în străinătate, dar nu spun nu dacă aș rămâne aici”, a mai spus tânăra, pentru sursa citată.