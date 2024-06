Fiica cea mică a lui Adrian Minune a fost la un pas să se despartă de tatăl fiicei sale! Dezvăluiri uluitoare făcute de Adriana Simionescu chiar înainte de nuntă. „Relația mea cu Nicu s-a schimbat”

Adriana Simionescu, fiica lui Adrian Minune, rupe tăcerea și spune cum a fost să se despartă de soțul ei. Se pare că lucrurile s-au schimbat radical între ea și Nicu de când a devenit mamă. Fiica manelistului a recunoscut că pe parcursul sarcinii ea și partenerul ei au avut parte de mai multe momente tensionate, dar se pare că au reușit să ajungă la un compromis.

Fiica lui Adrian Minune se pregătește de nuntă și botez. Adriana Simionescu rupe tăcerea și vorbește pentru primoa oară despre problemele pe care le-a întâmpinat în relația cu partenerul ei, Nicu. Mai mult, fiica manelistului a vorbit și despre cariera sa,dar și despre cum s-a schimbat viața sa când a devenit mămică.

Adriana a fost extrem de sinceră și a dezvăluit că în relația ei nu a fost totul lapte și miere. Cât timp a fost însărcinată, din cauza hormonilor, a avut mai multe conflicte cu partenerul ei.

„Relația mea cu Nicu s-a schimbat, a trecut prin multe și bruște și abrupte. Pe toată perioada sarcinii a fost alături de mine, dar ne-am și certat foarte mult. Lucrurile astea vin la pachet cu hormonii. Situația e în felul următor, tu deja ești mamă, ai un copil în tine, el nu și atunci nu simte ce simți tu. Nu reușeam să ne înțelegem.

El nu vedea punctul meu de vedere, dar a avut foarte multă răbdare cu mine, eu nu aș fi avut. El este un soț iubitor, bun, cald, chiar dacă poate nu arată uneori. După ce am născut, ne-am reîndrăgostit. Toate discuțiile pe care le-am avut în sarcină și nervii mei care erau dați peste cap, nu reușeam să ne înțelegem foarte bine. I-am spus că îmi pare rău pentru cum am reacționat. Important e că nu am renunțat niciunul, iar lucrurile astea ne-au întărit. Și în cea mai proastă zi a mea, omul acesta nu mă lasă”, a declarat Adriana Simionescu, pentru WOWnews.ro.

Bat clopotele de nuntă pentru fiica lui Adrian Minune! Când va avea loc marele eveniment

Mai mult, fata cea mică a lui Adrian Minune a mărturisit când vor avea loc cununia religioasă și botezul, vrând să le celebreze pe ambele în aceeași zi. Adriana a dezvăluit că va fi un eveniment grandios, care să le rămână mereu în gând.

„Am vrut să fac o petrecere mare, fastuoasă, mai ales că este primul meu copil, ea este cea mai importantă.

Îți dai seama că am vrut să fie ceva wow. Dacă fac acum botezul și e wow, nunta cum o să fie? Ea trebuie să fie mai importantă ca mine, dar în același timp eu nu am cum să fac o nuntă mică. Sub nicio formă, nici dacă îmi doresc. Atunci am zis hai să le lipim și să facem o petrecere mare, la care să ne simțim bine cu toții. Vă anunț în premieră că anul acesta, pe 14 iulie, o să facem și nunta și botezul.

Mulțumim lui Dumnezeu, nu mai avem piedici și evenimente neplăcute. Acea zi o să fie foarte obositoare, sunt convinsă de treaba asta, dar știu că va fi cea mai fericită zi din viața noastră. Suntem amândoi săgetători, deci facem amândoi lucrurile pe ultima sută de metri, așa că se mișcă lucrurile, chiar cu viteza sunetului, că mai avem puțin timp. Suntem în pregătiri, stresați într-adevăr, dar încercăm să ne și bucurăm”, a mai povestit Adriana Simionescu.

